A- A+

Música Banda Sinfônica do Recife comemora 67 anos em concerto gratuito nesta quarta (29) Apresentação será Teatro do Parque, a partir das 20h, com participações do grupo SaGRAMA e do solista Talles Ian (clarinete); Ingressos distribuídos a partir das 19h, na bilheteria do teatro

A Banda Sinfônica do Recife promove um concerto especial para celebrar seus 67 anos, nesta quarta-feira (29), às 20h, no Teatro do Parque. Sob regência do maestro Fabiano André, que assume a batuta enquanto Nenéu Liberalquino cumpre quarentena para tratamento médico, a apresentação terá participação especial do Grupo SaGRAMA e do articipação do solista Talles Ian (clarinere).

Promovido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, o concerto é gratuito e terá ingressos distribuídos na bilheteria do teatro, a partir das 19h.

Do erudito ao popular

O repertório começa clássico, com a peça “Der Freischutz”, de Carl Maria Von Weber, com arranjo de Danny Van Uffel. Em seguida, a Banda executará uma sequência de composições brasileiras, começando cum uma homenagem a Tom Jobim, num arranjo de Nilson Lopes, também integrante do conjunto sinfônico aniversariante, reunindo as músicas “Dindi” e “Está Chovendo na Roseira”.

A segunda peça, executada com solo de Talles Ian, será “Maluquinho”, do maestro, compositor e arranjador pernambucano José Menezes, nascido em em Nazaré da Mata.



As derradeiras três composições do repertório nacional da apresentação serão tocadas com a participação dos integrantes do SaGRAMA: “Guerreiro do Além Mar”, de Sérgio Campelo; “Samambaia”, de Cláudio Moura; e “Suíte Matuta”, de Dimas Sedicias, com as músicas “Novena”, “Rói-Couro”, “Caboclos de Orubá” e “Rela-Bucho”.

A noite termina com dois medleys, repletos de sucessos das telonas: “Guardians of the Galaxy”, com as trilhas “Hooked on a Feeling”, “Come and Get Your Love”, “Groot Cocoon”, “Cherry Bomb” e “Ain't No Mountain High Enough”; além de “Highlights from Shrek 2”, com outros quatro sucessos que o ogro emplacou nas paradas do mundo todo: “Accidentally in Love”, “Funkytown”, “Holding Out for a Hero” e “Livin’La Vida Loca”.

Sobre o SaGRAMA

Fundado em 1995, no Conservatório Pernambucano de Música, por iniciativa do professor, multi-instrumentista e compositor Sérgio Campelo, o grupo de música instrumental mescla ritmos nordestinos com arranjos eruditos. Possui uma extensa discografia, com 9 CDs e um DVD lançados, e, entre seus mais célebres feitos, está a gravação da trilha sonora original do filme "O Auto da Compadecida".



*Com informações de assessoria.



Serviço

Concerto de aniversário da Banda Sinfônica do Recife

Data: 29 de outubro

Horário: 20h

Local: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Fotos:

Veja também