MÚSICA INSTRUMENTAL Banda Sinfônica do Recife: concerto gratuito com participação de Maestro Forró Conjunto se apresenta no Teatro do Parque, sob regência de Nenéu Liberalquino

A Banda Sinfônica do Recife se apresenta nesta quarta-feira (26), em concerto gratuito no Teatro do Parque. Os bilhetes serão distribuídos no espaço, a partir das 19h.









Com início às 20h, o repertório da noite - comandada pelo maestro Nenéu Liberalquino - traz, entre outras, "Dance Of The Bohemians" (Tchaikovsky), "Formiguiando", de Maestro Forró, que fará participação especial no trompete e "Harry Potter" (Symphonic Suite), música de John Williams.

Serviço

Concerto da Banda Sinfônica do Recife



Quando: nesta quarta-feira (216), 20h

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)



Acesso gratuito (bilhetes distribuídos no local a partir das 19h)



Informações @bsinfonicarecife // @teatrodoparqueoficial

