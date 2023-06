A- A+

INSTRUMENTAL Banda Sinfônica do Recife faz concerto gratuito no Teatro no Parque; saiba detalhes Conjunto apresenta programa que integra a temporada oficial 2023

De Milton Nascimento a trilha de "A Bela e a Fera" integram o programa da Banda Sinfônica do Recife nesta quarta-feira (31), no Teatro do Parque, em noite de concerto gratuito do conjunto - com ingressos distribuídos na bilheteria do espaço a partir das 19h.



Sob a regência de Nenéu Liberalquino, a apresentação - promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura da Cidade do Recife - o concerto tem início às 20h com programa que inclui composições do americano Alfred Reed e música do Clube da Esquina de Milton Nascimento, "Cravo e Cabela".







Três medleys também integram o repertório da noite. A apresentação termina com a erudição de “Russian Easter Overture”, do compositor russo do século 19 Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov.

Serviço

Concerto da Banda Sinfônica do Recife



Quando: Quarta-feira (31), 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista



Acesso gratuito (ingressos distribuídos na bilheteria do teatro, uma hora antes da apresentação)

