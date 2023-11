A- A+

MÚSICA INSTRUMENTAL Banda Sinfônica do Recife leva as trilhas do cinema para o palco do Teatro do Parque Concerto acontece nesta quarta-feira (29), às 20h; acesso ao público é gratuito

De "Titanic" a "Missão Impossível", passando ainda por "Indiana Jones e por "Frozen", o palco do Teatro do Parque, nesta quarta-feira (29), será tomado pela Sétima Arte e suas trilhas sonoras na apresentação da Banda Sinfônica do Recife, que realiza concerto gratuito às 20h.



Os ingressos para o concerto - oferecido pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife - vão ser distribuídos na bilheteria do teatro uma hora antes da apresentação.





Para a abertura, o conjunto sinfônico traz a trilha da saga "Indiana Jones". Em seguida embala a plateia com a música tema do filme "Titanic". A noite será encerrada com a trilha de "Missão Impossível".



Serviço

Concerto da Banda Sinfônica do Recife

Quando: Quarta-feira (29), 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos gratuitos - distribuídos uma hora antes do concerto

Informações: (81) 9 9488-6833

