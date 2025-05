A- A+

INSTRUMENTAL Roberto Carlos e Maestro Duda integram repertório de concerto da Banda Sinfônica do Recife Gratuito, concerto acontece nesta quarta (21) no Teatro do Parque, às 20h

O Rei Roberto Carlos vai ser celebrado nesta quarta-feira (21) pela Banda Sinfônica do Recife, em concerto gratuito no Teatro do Parque, em mais uma apresentação do conjunto musical sob a regência do maestro convidado Nilson Lopes.



A apresentação, que é oferecida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, terá ingressos distribuídos na bilheteria do teatro uma hora antes do seu início.

Além de Roberto, no repertório o público vai contemplar também clássicos de Maestro Duda, Pixinguinha e trilhas sonoras do cinema.







Repertório

Com a peça erudita "William Tell Overture (Finale)", de Gioachino Rossini, abrindo a noite, a Orquestra Sinfônica do Recife levará também para o público a "Suíte Pernambucana de Bolso", do Maestro Duda.



Já "Adagio", de Samuel Barber, antecede "Um a Zero", de Pixinguinha e Benedito Lacerda, que contará com a participação dos solistas Talles Ian (clarinete) e Emerson Coelho (pandeiro).

E antes de chegar aos acordes que levarão ao cancioneiro de Roberto Carlos, trilhas do cinema dão o tom da noite.



Executando medley de quatro clássicos do Rei, "Não Se Esqueça de Mim", "Como é Grande o Meu Amor Por Você", "Detalhes" e "Emoções" celebram o Rei.



No encerramento, "Funk Attack", de Otto M. Schwarz e Brazilian Festival, levam a clássicos da música brasileira como "Garota de Ipanema", "Corcovado" e "Samba de uma Nota Só".

SERVIÇO

Concerto da Banda Sinfônica do Recife - Temporada 2025

Quando: Quarta-feira (21), às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Acesso gratuito (ingressos distribuídos uma hora antes do início, na bilheteria do teatro)

Informações: @teatrodoparqueoficial

