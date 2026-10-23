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INSTRUMENTAL Banda Sinfônica do Recife celebra aniversário com concerto gratuito no Teatro do Parque Conjunto instrumental fundado no final da década de 1950 se apresenta no próximo dia 28 de outubro

Da estreia no final da década de 1950, quando foi fundada, até os dias atuais, a Banda Sinfônica do Recife (BSR) é um dos patrimônios culturais da capital pernambucana, aclamada por plateias no decorrer das suas quase sete décadas de existência.



Para celebrar a data do primeiro concerto, no longíquo ano de 1958 no Sítio Trindade, a banda faz apresentação gratuita no próximo 28 de outubro no Teatro do Parque, às 20h.



No programa que vai comemorar os 68 anos do conjunto musical, "Abram's Pursuit" (David R. Holsinger), "Suíte Nordestina" (Maestro Duda, com arranjos de Crisóstomo Santos) e "Doce de Côco" (Pixinguinha, com arranjos de Maestro Duda) integram as obras que serão levadas a público.







A Banda

Inicialmente composta por pouco mais de 30 músicos, atualmente a Banda Sinfônica do Recife (BSR) tem mais de 80 colaboradores, entre instrumentistas, quadro técnico-administrativo e produção.



Desde a estreia nos palcos, precisamente em 24 de dezembro de 1958 no Sítio Trindade, passaram pela regência os maestros Geraldo Menucci - este, o primeiro à frente da batuta da Sinfônica.



A seguir, Lourival Oliveira, Antônio Albuquerque, Luiz Caetano, José Genuíno, Júlio Rocha, Ademir Araújo, Edson Rodrigues, Ricardo Normando e Maestro Duda foram regentes - função assumida por Nenéu Liberalquino desde 2002, regente titular e diretor artístico da Banda.

Primeiro CD

Em 2008 a Banda Sinfônica do Recife (BSR) gravou o primeiro CD, com apoio da Prefeitura da cidade em celebração ao cinquentenário do conjunto.



Proveta, Toninho Ferragutti, Edson Rodrigues e Gonzaga Leal foram alguns nomes solistas que participaram da produção.

SERVIÇO

Concerto comemorativo do aniversário da Banda Sinfônica do Recife (BSR)

Quando: quarta, 28 de outubro, às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Acesso gratuito

Informações: @bandasinfonicarecife

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