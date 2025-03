Banda Sinfônica do Recife abre temporada com concerto gratuito nesta quarta (19)

A- A+

Com execuções que passam por Tom Jobim e Beethoven, entre outros nomes, a Banda Sinfônica do Recife abre a temporada 2025 de concertos gratuitos nesta quarta (19) no Teatro do Parque - sede do conjunto musical.



Marcado para as 20h, interessados podem retirar os ingressos a partir das 19h, na bilheteria do teatro.



Oferecido pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de cultura Cidade do Recife, o concerto de amanhã terá a regência do maestro convidado Nilson Lopes.









Vale lembrar que Nenéu Liberalquino segue cumprindo tratamento médico.



O Programa

O concerto inaugural da temporada 2025 será aberto pela peça "Barão do Rio Branco", de Francisco Braga.



Em seguida, composições de Capiba ganham os acordes da banda, em celebração ao aniversário do Recife, completados no último dia 12.



"Gabriel's Oboe (From the Mission)", com participação da solista Thallyana Barbosa, "Desafinado", de Tom Jobim e "Symphony nº 5", de Beethoven, compõem o repertório - que terá ainda o medley "Queen in Concert" com as músicas "We Will Rock You", "Bohemian Rhapsody", "Another One Bites the Dust" e "We Are The Champions", com arranjo de Joy Bocook.







"Feira de Mangaio", de Sivuca e Glorinha Gadelha, com arranjo do próprio Nilson Lopes, completa o programa da noite.



SERVIÇO

Banda Sinfônica do Recife - Concerto de abertura da temporada 2025

Quando: Quarta-feira (19), às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Acesso gratuito (retirada dos ingressos uma hora antes na bilheteria do teatro)

Informações: @bsinfonicarecife

Veja também