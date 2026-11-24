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Prévia Banda Som da Terra é destaque da prévia Quinta do Galo, na sede do bloco, nesta quinta (26) Grupo comemora 51 anos de carreira com show, na sede do Galo, ao lado de cantores convidados entre eles Nonô Germano, que fará homenagem ao saudoso Claudionor Germano

Em mais um dos seus esquentas para o Carnaval 2027, o Galo da Madrugada apresenta esta semana, na prévia Quinta no Galo, os veteranos da banda Som da Terra. O grupo, que este ano comemora 51 anos de carreira, promete um show com grandes clássicos do frevo pernambucano, ao lado de cantores convidados. A festa acontece nesta quinta (26), a partir das 20h, com abertura dos portões às 19h.



Os ingressos custam R$ 60 individual, R$ 30 meia e R$ 300 a mesa para quatro pessoas; à venda no local e no site da Bilheteria Digital.

“O público presente pode se preparar para uma noite com alguns dos maiores sucessos do nosso carnaval, como nosso já conhecido frevo ‘Tá calor, tá pegando fogo’, além de clássicos de compositores como Capiba, Nelson Ferreira, Alceu Valença e Marron Brasileiro. Sem esquecer, claro, do nosso maior hit ‘Balança o saco’, que tem colocado o público pra vibrar em todas as apresentações da Banda Som da Terra”, afirma Rominho Pimentel, vocalista do grupo.

Artistas convidados

A edição dessa semana do Quinta do Galo conta, ainda, com a presença de atrações convidadas, conforme adianta Rominho: “estarão também com a gente, nesse momento especial, grandes artistas como Marcos Santana, Durval Caldas, irmão do nosso amigo Luiz Caldas, Karla Karolla e, fazendo uma grande homenagem ao seu pai, que nos deixou há poucos dias, nosso grande amigo Nonô Germano”.O evento também recebe apresentações da tribo indígena Tapirapé, Afoxé Omô Inã, passistas da Saltos Cia de Dança, Nação do Maracatu Encanto da Alegria, Bloco das Ilusões, palhaços e fantasiados do Galo da Madrugada.



A tradicional prévia, realizada pelo Galo da Madrugada nos meses que antecedem o carnaval segue com sua temporada nas seguintes datas: 10 de dezembro (Quinteto Violado), 17 de dezembro (Spok Frevo Orquestra), 07 de janeiro (Marron Brasileiro), 14 de janeiro (Asas da América) e 21 de janeiro (Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério).Apresentações culturais: tribo indígena Tapirapé, Afoxé Omô Inã, passistas da Saltos Cia de Dança, Nação do Maracatu Encanto da Alegria, Bloco das Ilusões, palhaços e fantasiados do Galo da Madrugada.

Próximas edições:

10 de dezembro: Quinteto Violado

17 de dezembro: Spok Frevo Orquestra

07 de janeiro: Marron Brasileiro

14 de janeiro: Asas da América

21 de janeiro: Nonô Germano

28 de janeiro: Maestro Forró



SERVIÇO:

Quinta do Galo com a Banda Som da Terra e artistas convidados

Quando: Quinta, 26 de novembro, a partir das 19h.

Onde: sede do Galo da Madrugada (Rua da Concórdia, 984)

Ingressos (para todas as edições): R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia); R$ 300 (mesa para quatro pessoas). À venda no local e no site da Bilheteria Digital.

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