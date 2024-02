A- A+

Galo da Madrugada Banda Som da Terra homenageia Reginaldo Rossi com troféu "Guerreiro do Frevo", no Galo da Madrugada O rei do brega é o grande homenageado deste ano no maior bloco de Carnaval do mundo

Em homenagem ao cantor e compositor Reginaldo Rossi, Beto Rossi - filho do artista -, receberá o troféu "Guerreiro do Frevo", durante o café da manhã do Galo da Madrugada, neste sábado (10). A honraria é dada todos os anos pela banda Som da Terra para personalidades que contribuem para a cultura do Estado. O rei do brega é o grande homenageado deste ano no maior bloco de Carnaval do mundo.

Este ano, a Som da Terra celebra 49 anos. Para sábado, o grupo promete um desfile apoteótico pelas ruas do Centro do Recife. A Som da Terra é a única banda que desfila no Galo da Madrugada há 44 carnavais e foi o primeiro grupo musical a se apresentar em um trio elétrico no bloco.

Em ritmo de frevo, a música "Xô, Xô Mané" continua sendo a aposta do grupo para o Carnaval. A letra retrata a volta do desfile do maior bloco do mundo às ruas do Centro do Recife e reforça também o combate ao assédio durante a festividade e o respeito às diferenças.

A ideia da música surgiu de Rogério Rangel, artista pernambucano e que também já fez parte da banda Som da Terra nos anos 1980.

"Rogério me procurou e mostrou o esboço de uma música, já com uma letra muito interessante, bem como boa parte da melodia, com o objetivo da banda gravar mais um trabalho para o carnaval", destacou o vocalista Rominho, integrante da banda.

Trajetória de décadas

A Som da Terra foi formada em 1975 por um grupo de amigos do bairro de Casa Amarela. Ao longo dos anos, eles lançaram 287 trabalhos gravados, incluindo 3 LPs, 6 DVDs e 19 CDs. Entre os destaques de sua discografia, está a canção "Na Terra de Lampião", que integrou a trilha sonora da série "O Bem Amado", derivada da novela exibida nos anos 1980 pela TV Globo.



