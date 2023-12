Banda Sonika lança "Calma", primeiro single do seu próximo disco

“Calma”, single que integra o novo álbum da banda pernambucana Sonika, chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (14). Composta pelo vocalista Rafael Giordani, a música aborda temas como perda, autoavaliação e superação, com uma sonoridade alegre e positiva.

A letra da nova faixa pede “calma e paciência” diante das adversidades da vida. Ela foi composta por Giordani após um problema de saúde e descreve personagens que, em algum momento de suas vidas, percebem que chegaram a lugares que sempre sonharam, mas que não eram exatamente o que imaginavam.

“Calma” é o primeiro lançamento do segundo disco da Sonika, ainda sem título. O álbum está agendado para chegar ao público no primeiro semestre do próximo ano.