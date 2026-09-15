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PODCAST Banda Tercina leva sonoridade da Mata Norte ao Podcast Cena Cultura nesta quarta (16) Bate-papo com o grupo de Tracunhaém vai ao ar a partir das 20h, no YouTube, com apresentação do produtor e comunicador Alexandre Veloso

A música instrumental independente da Mata Norte chega aos microfones do Podcast Cena Cultura nesta quarta-feira (16), com a Banda Tercina. A partir das 20h, os músicos conversam com o produtor e apresentador Alexandre Veloso sobre trajetória, cultura popular e as referências que ajudam a construir a identidade sonora da banda.

Criada em 2012, a Tercina nasceu em um território marcado por maracatus, cocos, cirandas, frevos e outras manifestações da cultura popular. Na música do grupo, parte desses ritmos encontra referências como samba, salsa, jazz e baião. A combinação aparece em um trabalho essencialmente instrumental, construído a partir das experiências e influências de cada músico. O episódio será trasnmitido ao vivo no canal do Youtube do podcast.

Com 14 anos de estrada, o grupo de Tracunhaém reúne Luciano Leite, no baixo, Felipe Silva, no trombone, Adeildo Porfírio, na guitarra, e João Paulo Rosa, na percussão e bateria.

Trajetória

A banda levou essa sonoridade para diferentes espaços de Pernambuco. O currículo inclui apresentações no Tipoia Festival, Festival Pós-Cana, Mostra Canavial de Música Instrumental e Festival de Inverno de Garanhuns. Em 2016, o grupo lançou o primeiro disco, ''Do Começo'', reunindo composições desenvolvidas nos primeiros anos de trabalho.

Em Tracunhaém, a feira livre também virou palco para a música instrumental. Com o projeto Tercina na Feira, o grupo passou a realizar apresentações aos domingos, aproximando o repertório de feirantes, moradores, visitantes e turistas, além de dividir o espaço com artistas convidados.

A convivência com o público também inspirou “Samba pra Pitil”, composição criada em homenagem a Pitil, frequentador das apresentações da banda.

Bate-papo

No Podcast Cena Cultura, os convidados contarão histórias e os desafios de produzir e circular música instrumental de forma independente na Mata Norte. A conversa também passa pela influência das manifestações populares, pelo processo de criação e pela relação da Tercina com Tracunhaém.

O programa conta com realização da A Veloso Produção, produção da Targino Produções, parceria da TV Goianense e incentivo da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco, por meio do Funcultura.

SERVIÇO

Banda Tercina no Podcast Cena Cultura

Quando: Quarta-feira (16), às 20h

Onde: YouTube do Podcast Cena Cultura

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