Apresentação Banda Versos de Outubro faz Tributo à Legião Urbana em show neste sábado (7) em Camaragibe O grupo se apresentará no Cine Teatro Bianor de Mendonça Monteiro para comemorar os 25 anos de carreira e homenageará a banda liderada por Renato Russo

A banda Versos de Outubro se apresentará neste sábado (7), às 19h, com um Tributo à Legião Urbana no Cine Teatro Bianor de Mendonça Monteiro, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

O show será uma comemoração aos 25 anos de carreira da Versos de Outubro e terá a participação do cantor Robertto Vitor.

Simon Endrigo, cantor e compositor da banda, prometeu uma experiência única e que contará com um repertório completo das músicas do Legião Urbana.

“A gente vai tocar 26 músicas de sucessos como Tempo Perdido, Quase Sem Querer, Pais e Filhos, mas também algumas músicas que a gente não toca há muito tempo como Faroeste Caboclo”, enfatizou o vocalista.

Quem idealizou o evento foi o professor Tony Ferreira. Segundo ele, a ideia da apresentação veio depois de alguns comentários sobre o trabalho realizado pela banda.

“Até então, fizemos uma parceria anteriormente, mas voltado para os anos 60, onde levamos um grupo de idosos e estudantes da rede municipal de Camaragibe e da educação de jovens e adultos e fizemos um trabalho muito bom lá no Shopping Camará. Foi quando, em uma conversa informal com o Silvio, eu citei a questão do Tributo. E a partir daí fomos buscar parcerias, uma delas, o Cine Teatro Bianor Mendonça, através da Fundação de Cultura”, disse Tony.

Formada pelos músicos Simon Endrigo, Flávio Anderson, Eli Gonçalves, Dagmar Barros e Edinei Novaes, a Banda Versos de Outubro é considerada uma das bandas com mais tempo de existência em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, e completou 25 anos de carreira.

SERVIÇO

Versos de Outubro canta Tributo à Legião Urbana

Atrações: Robertto Vitor e Versos de Outubro

Quando: Sábado, 7 de junho de 2025

Onde: Cine Teatro Bianor de Mendonça - Avenida Dr. Pierre Collier, 440 - Vila da Fábrica, Camaragibe -PE

Horário: 19h

Ingressos: R$ 20 (Bilheteria Digital)

Informações: (81) 99735-4207



