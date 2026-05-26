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VINIL "Bandarra" ganha edição inédita em vinil 15 anos após estreia de Tibério Azul Álbum que marcou a cena independente pernambucana retorna em LP branco com lançamento da Taioba Music

Quinze anos depois de surgir na internet como um lançamento independente disponibilizado gratuitamente para download, “Bandarra”, primeiro trabalho solo de Tibério Azul, será prensado pela primeira vez em vinil.

A edição especial chega pelas mãos da Taioba Music, sediada em João Pessoa, que iniciou pré-venda do LP neste mês de maio. O disco ganha acabamento especial e será lançado em versão de vinil branco.

“Bandarra”

Quando apresentou “Bandarra”, em 2011, Tibério já circulava na música pernambucana com projetos como Mula Manca & A Fabulosa Figura e Seu Chico.

O álbum, porém, marcou um novo território criativo: uma obra autoral atravessada por lirismo, experimentação sonora e um olhar contemplativo raro dentro da produção independente brasileira daquele período.

Com dez composições inéditas, o disco reuniu nomes importantes da música pernambucana na produção. À época, China, Chiquinho e Homero Basílio atuavam sob o nome Sunga Trio – formação que mais tarde se transformaria na Joinha Records.

A sonoridade construída pelo grupo costura referências de MPB, jazz e rock rural, criando um ambiente orgânico para os versos livres do compositor.

Segundo Tibério, foi justamente o encontro com os produtores que ajudou a moldar a identidade musical do projeto.

“A minha construção textual caminha de maneira muito livre, as músicas do ‘Bandarra’ não são estruturadas a partir de refrões, não são músicas previsíveis, são canções que vão surgindo e seguindo um fluxo muito específico. E eu necessitava de uma musicalidade capaz de acompanhar esse fluxo”, afirma.

A formação do disco contou com Yuri Queiroga, Júnior Areia e Márcio Silva na base instrumental.

Entre as participações especiais, destaca-se o pianista Vitor Araújo, presente na faixa “Alquimista Tupi”.

Outro capítulo importante da trajetória do álbum veio através do audiovisual. O clipe de “Veja Só”, dirigido pelo cineasta pernambucano Gabriel Mascaro, tornou-se uma das imagens mais emblemáticas associadas ao disco.

No vídeo, Tibério aparece enterrado na areia da praia de Boa Viagem enquanto come areia. “A repercussão em torno desse clipe na época de lançamento foi grande, especialmente pela maneira como foi conduzido”, recorda o artista. “Talvez sejam as imagens que mais permaneçam associadas ao ‘Bandarra’ na memória do público.”

A parceria entre músico e diretor atravessaria os anos. Mais recentemente, os dois voltaram a trabalhar juntos em “O Último Azul”, longa com roteiro assinado por Tibério Azul.

Inspirado pela literatura de Cora Coralina, Alberto Caeiro e sobretudo Manoel de Barros, “Bandarra” nasce da observação do cotidiano, da natureza e da experiência humana.

Foi em um verso do escritor mato-grossense que Tibério encontrou a palavra que batizaria o álbum. A partir dali, construiu a ideia de um “disco terroso”, ligado à imagem de alguém reconciliado com o tempo, o chão e a liberdade.

Ao revisitar aquele momento da música pernambucana, o compositor lembra de um período de efervescência criativa no Recife, impulsionado por trabalhos de artistas como China e Buhr. “Quando o disco foi lançado, havia um novo pulsar na cena musical recifense”, relembra.

Para ele, o contexto social da época favorecia produções mais contemplativas, distantes da urgência política que historicamente atravessa parte da música feita em Pernambuco.

Essa vocação introspectiva é justamente o que mantém “Bandarra” atual. Entre imagens poéticas, canções de fluxo livre e uma musicalidade construída coletivamente, o álbum permanece como um retrato singular de uma geração que buscava beleza, silêncio e profundidade em meio ao ruído.



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