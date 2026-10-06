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Artistas Bang Chan, do Stray Kids, arrisca passinho de Jamal ao som de funk brasileiro Nova referência ao País acontece poucas semanas depois da apresentação da banda no Rock in Rio 2026

Bang Chan, líder do Stray Kids, voltou a mostrar que as referências brasileiras continuam presentes após a passagem do grupo pelo País. Em vídeo publicado nessa segunda-feira, 5, o cantor aparece dançando o funk Fogo no Puteiro, de Vitinho na Base, Tinho do Coque e MC GW, e ainda arrisca o conhecido passinho do Jamal.

O registro foi publicado no Instagram oficial do grupo e rapidamente chamou a atenção dos fãs brasileiros, que reagiram à performance do artista sul-coreano.

A nova referência ao País acontece poucas semanas depois da apresentação do Stray Kids no Rock in Rio 2026. O grupo integrou a programação da noite dedicada ao K-pop em setembro.

Durante o show, Bang Chan surpreendeu o público ao cantar um trecho de Ai Se Eu Te Pego, sucesso de Michel Teló. O artista também tentou falar algumas palavras em português ao interagir com os fãs.

A passagem pelo Brasil continuou sendo lembrada pelo cantor depois do festival. Durante uma transmissão ao vivo para comemorar seu aniversário, Bang Chan falou novamente sobre a experiência no País e afirmou que existe "algo especial" no Brasil que ele não consegue explicar.

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