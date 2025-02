Banho de ervas, treino pesado: Flávia Alessandra detalha os cuidados com a saúde antes da Sapucaí

A- A+

Faltam cinco dias para a atriz Flávia Alessandra estrear na Sapucaí. Será a primeira vez dela no desfile. A artista é uma das musas da Salgueiro. Se toda a preparação já estava constante desde o final do ano, isso se intensificou ainda mais na última semana. Todos os dias tem aulas de samba, pelo menos três vezes com um professor ao longo de duas horas. Os exercícios físicos também se tornaram frequentes para fortalecer o corpo, mas principalmente os ombros — por carregar o costeiro e os acessórios na cabeça da fantasia — e os membros inferiores.

— Meu treino pega o abdômen para fortalecer o core; Agachamento sempre para fortificar os membros inferiores e meus neurônios funcionarem lindamente; e faço ombros porque temos o peso dos acessórios que vão na cabeça e dos cabelos, para sustentar tudo isso precisa de força ali também. E tudo pesa muito, no final o pescocinho grita socorro. Quando vamos colocando esses pesos, essas coisas novas que não fazem parte do nosso dia a dia, o corpo sente — conta em entrevista ao Globo.





A atriz afirma que mudou sua rotina de alimentação para o Carnaval, com muitas frutas, saladas, grãos, fibras, proteína e continua com o seu segredo da beleza: beber muita água e líquidos, como chás gelados, sucos, mate e água de coco. Entretanto, isso lhe deu um novo desafio: resistir à tentação de ir ao banheiro durante o desfile.

Ela também tem tentado aumentar a imunidade.

— Tenho rituais de autocuidado não só do corpo, mas da alma também. À noite, adoro tomar banho de ervas com água gelada, para dar aquela sensação de frescor. Eu mesmo o preparo, coloco óleos, essência, sais. O sal grosso com o alecrim, com a gotinha da lavanda ou do ylang-ylang. E quando tomo aquele ‘banho premium’, normalmente me dou de presente uma vez por semana, com esfoliação, hidratação do cabelo, preparo esse final para dar aquela turbinada gelada — diz.

Confira a entrevista a seguir:

Como está planejando essa semana pré-carnaval e pré-estreia oficial na Sapucaí desfilando pela primeira vez?

Mexi bem na minha agenda para não precisar viajar, declinei de um trabalho para ficar mais no Rio e fazer mais aulas de samba — tenho três dias de aulas marcadas — devo pegar minha roupa definitiva também essa semana — fazer a terceira e última prova, e aí trazer para casa. Sei que será uma semana cheia, mas que fisicamente, o que vai mais me exigir mais serão as aulas de samba.

Existe algum desafio que você acredita ser maior nessa última etapa antes do desfile?

É tudo muito novo para mim, então são vários desafios. Desde os sapatos (existe uma pessoa que faz o sapato específico para você), até a roupa em si, ou seja, a roupa que tem que ir para a quadra, a roupa do ensaio de rua, a roupa do desfile, a estrutura que vai na cabeça, o cabelo que a gente usa, o costeiro. Cada cenário é novo para mim. E tem o fator da vivência, que ainda não tinha. Sei que o ensaio técnico que tive no domingo foi completamente diferente do meu primeiro, porque já tinha um domínio maior do espaço, de tempo, de tudo, é uma questão de vivência mesmo.

Você começou as aulas de samba para o Carnaval e para o desfile, com que regularidade você faz?

Só tinha samba de boteco, não era aquele samba delas, das divas, musas e rainhas maravilhosas que nós temos. E aí decidi que tinha que ter umas aulas para correr atrás. Mas estou fazendo quantas aulas conseguir. Às vezes faço todos os dias, com o professor e sem ele também. Essa semana tenho três dias seguidos marcados com ele, e acredito que depois faça sozinha. Quando tenho o auxílio do professor, nós fazemos duas horas seguidas. Tento fazer um treino de força antes na academia. Não com muita força para o meu corpo não ficar travado e todo dolorido. Aumento as repetições e deixo a carga.

Então além das aulas de samba e de toda a preparação você faz academia também?

Sim! Tenho feito treino externo com o meu personal também, na praia, por exemplo, porque aí exige o esforço, que é o que eu vivo na avenida, e o calor também que é um grande fator a ser controlado por mim. Já não tinha hábito de praticar nenhum treino no calor como beach tênis ou vôlei na praia. Sempre fiz mais em áreas fechadas, tem gente que já absorve essa atmosfera, mas eu não. Então isso está sendo um fator desafio. Mas na academia, faço de tudo. Faço abdômen para fortalecer o core; agachamento, sempre, até os 100 anos, para fortalecer os membros inferiores e meus neurônios funcionarem lindamente; e faço ombros porque temos o peso da cabeça, dos cabelos, para sustentar tudo isso precisa de força ali também. Tenho treinado com um costeiro que peguei emprestado e incomoda, dói. E tudo pesa muito, no final o pescocinho fica gritando socorro. Quando vamos colocando esses pesos, essas coisas novas que não fazem parte do nosso dia a dia, o corpo sente.

Você é uma pessoa que gosta muito de se hidratar e diz que um dos segredos da beleza é beber muita água. Como que está sendo esse desafio do calor e a importância de se manter hidratada?

Tomo muita água. Não só isso, mas chá, suco, água de coco, matte. Bebo muitos líquidos o dia inteiro, sempre vai me ver com uma garrafa na mão. Mas por conta disso, estou recebendo um outro desafio que é a questão do banheiro. Bebo água o dia inteiro, mas sempre estou indo ao banheiro e na avenida não tem um a disposição. No primeiro ensaio, não bebi tanta água antes, até a véspera. E senti aquela secura de calor durante a avenida. No último, uma das musas me falou para fazer ao contrário, beber muito líquido até a véspera, ir ao banheiro durante o dia porque aí não sente sede na hora do desfile. Só que a escola demorou para sair e eu fiquei com vontade de ir ao banheiro. Aí tive que sair e ir em um banheiro de emergência. Ainda não sei o que eu vou fazer no dia.

Em relação à alimentação, também é algo mudou nas últimas semanas?

Mudo em todo o verão, é como uma chavinha que muda no meu organismo. Como muita salada e fibra, coloco a minha proteína e tento não comer muito ou comidas muito pesadas para não ficar com aquela sensação de moleza e fraqueza, porque sei que não vou render tanto quanto deveria. Gosto muito de tomar uma sopa na hora do jantar no inverno, e aí no verão já inverto para uma salada. Sou apaixonada em comidas pesadas, tipo: rabada, dobradinha, costela, gosto de pimenta, mas no verão e pré-carnaval, faltando dias, nem pensar, mudo para uma carne branca, mais leve. Misturo muito frutas com salada, então como figo que funciona muito bem, até quando entra algum tipo de queijo, a própria maçã verde que dá aquela crocância saborosa, morango, manga, uva e até banana caramelizada. E gosto também de colocar bastante grãos para dar aquela saciedade, quinoa, semente de girassol, aveia, flocos de aveia. Também estou evitando molhos incrementados. Está tendo uma onda de rotavírus no Rio, as pessoas estão passando mal e, essa semana, não posso adoecer, dá medo.

Você tem feito algo para aumentar a sua imunidade nessa última semana?

Sempre estou cuidando dessa parte. Uso suplementos, vitamina C que eu adoro. Tenho rituais de autocuidado não só do corpo, mas da alma também. À noite, adoro tomar banho de ervas com água gelada, para dar aquela sensação de frescor. Eu mesmo o preparo, coloco óleos, essência, sais. O sal grosso com o alecrim, com a gotinha da lavanda ou do ylang-ylang. E quando tomo aquele banho premium, normalmente me dou de presente uma vez por semana, com esfoliação e hidratação do cabelo, preparo esse final para dar aquela turbinada gelada. Essa semana acordei fazendo fisioterapia, por exemplo, para me soltar inteira. Meus pés estão com alguns probleminhas e que teria que parar para ver. Mas vou ver isso só depois do Carnaval. Em dezembro torci o pé, e depois, caiu um objeto pesado em cima desse mesmo pé. Ficou aquele roxo, criou um calo ali e é bem em uma parte que a sandália entra e comprime. Então fica dolorido durante o samba, preciso ter um cuidado especial para relaxá-los e eles não me incomodarem na hora do desfile. Não dá para parar agora, tenho muito para evoluir essa semana, então quando acabar o carnaval, cuido disso.

Algumas musas e rainhas de bateria preparam o corpo com pelo menos um ano de antecedência e costumam ter uma alimentação regrada, exercícios todos os dias voltados para o ganho de músculo. Você se assustou com isso?

É engraçado porque minha relação com o corpo sempre foi de respeito. Eu o vejo como minha morada e, por isso, cuido dele sem radicalismos. Não deixo de aproveitar momentos, como ficar no bar até tarde comendo peixe à milanesa e bebendo, mas no dia seguinte equilibro com sucos detox e minha rotina de cuidados. Minha preocupação sempre foi a longo prazo, voltada para o bem-estar e autonomia. As pessoas comentam: “Nossa, ela está com 50 anos e na avenida”, mas não sinto esse peso. Meu foco não está em turbinar o corpo, e sim em garantir disposição para a dinâmica do desfile, ter fôlego e manter o samba bonito. Levo meu corpo para desafios sem questioná-lo, seja numa trilha ou na avenida, porque acredito que ele sempre dará conta. Para mim, a jornada importa mais do que qualquer coisa.

E como está o coração e a ansiedade para a estreia?

O coração está a mil. Acordei destruída na segunda, porque no domingo tive ensaio da escola e quando acaba costumamos ainda estar pilhadas, com a energia e a adrenalina lá em cima. É o momento em que não sentimos dor, nem nada. E fui direto comemorar o aniversário da minha filha, Giulia, que está fazendo aniversário essa semana. Cheguei as 22h30 na comemoração e fiquei até 2h da manhã pulando. Comemos peixe frito, bebi umas cervejinhas, porque o importante mesmo é viver, comemorar do lado de quem a gente ama, né? Mas o dia seguinte chega e acordei parecendo que fui atropelada por um trator. Ainda estou me refazendo.

