Banksy conclui série de pinturas com animais em Londres

Banksy revelou a chave do mistério? Como aparente conclusão de nove dias de intrigantes trabalhos com animais em Londres, o artista urbano revelou um grafite no zoológico da capital nesta terça-feira (13), retratando um gorila libertando outros animais em cativeiro.

O famoso grafiteiro, cuja identidade é desconhecida, gerou múltiplas especulações sobre suas intenções ao postar imagens de animais em diferentes paredes de Londres todos os dias desde 5 de agosto.

Em geral, seus trabalhos costumam ser espaçados por vários meses.

Banksy reivindicou seu trabalho como sempre no Instagram: um gorila levantando uma tela pintada em uma cerca de metal na entrada do Zoológico de Londres.

De lá emergem pássaros e uma foca que parecem escapar do zoológico, onde vivem mais de 10 mil animais, enquanto pares de olhos brilham no escuro.

“Meu marido acha que [o gorila] está libertando os animais”, diz Sharmela Darne, uma médica de 50 anos que visita o zoológico do nordeste da Inglaterra, enquanto olha para os olhos “um pouco incertos” que podem ser vistos sob a tela.

“Talvez seja uma questão de liberdade e incerteza versus liberdade”, sugere ela quando questionada pela AFP.

Este trabalho parece explicar a origem dos animais das artes anteriores. Segundo a BBC, isso conclui a série de desenhos de animais que começou com o aparecimento de uma cabra em uma fachada.

Na última segunda-feira, um rinoceronte pintado apareceu subindo em um carro abandonado em um terreno baldio.

Estas aparições suscitaram múltiplas teorias sobre a mensagem do artista, comprometido com causas como a defesa dos refugiados ou o destino dos palestinos.

Para o jornal dominical The Observer, o objetivo era levantar o ânimo do público em um período em que as notícias são sombrias.

Algumas obras de Banksy foram vendidas em leilão por milhões de dólares e outras foram roubadas, desmontadas ou vandalizadas.

O Zoológico de Londres promete proteger aquele que apareceu em seu território de forma ainda a ser determinada, disse um de seus gestores, Karl Penman.

Para ele, poderia ser o último dos animais. "Quem sabe? Se for o fim, que final lindo!"

