ARTE DE RUA Banksy revela o que está por trás do novo mural que 'causou' entre os londrinos; saiba mais Cerca de 140 obras do artista grafitadas sobre muros de Londres e Bristol já foram identificadas

O misterioso Banksy confirmou nesta segunda-feira que estava por trás de um mural que apareceu durante a noite de domingo na lateral de um bloco de apartamentos no norte de Londres.

A obra de arte em Finsbury Park mostra respingos de tinta verde atrás de uma árvore sem folhas para se assemelhar a uma vegetação, com um estêncil de uma pessoa segurando uma mangueira de pressão retratada ao lado.

O artista de rua mais famoso da Grã-Bretanha é conhecido por escolher casas aleatoriamente para usar em suas obras de arte, muitas vezes aumentando seu valor em milhões.

Banksy começou sua carreira no grafite em Bristol, na Inglaterra. Fez sua primeira exposição, Turf War, em Dalston, em 2003. A mostra ajudou a estabelecer o mistério como sua marca registrada, com o local da exposição divulgado apenas um dia antes do início.

Alguns moradores disseram que estavam “orgulhosos e encantados” com a ideia de o artista anônimo ter escolhido a rua para o seu último mural, quando este surgiu no domingo, depois de ter sido pintado durante a noite.

Especulações

A identidade de Banksy tem sido alvo de especulações há décadas. A mais recente veio do jornal britânico "Daily Mail", após outra ação judicial contra a empresa Pest Control, criada por ele. Nos documentos do processo, Robin Gunningham, homem de 53 anos, natural de Bristol, na Inglaterra, consta como o artista responsável pela empresa. O fato, porém, não traz grandes novidades.

Há 15 anos, uma reportagem publicada pelo jornal "Mail On Sunday" identificou Banksy a partir da fotografia de um homem ajoelhado com uma lata de tinta spray, em imagem clicada na Jamaica, em 2004. O mesmíssimo nome voltou à tona, em 2016, após um trabalho investigativo realizado por pesquisadores da universidade inglesa Queen Mary.

Por meio de um método conhecido como "geographic profiling", ("perfilamento geográfico", em tradução livre), também utilizado por policiais na identificação de criminosos, cientistas mapearam 140 obras do artista grafitadas sobre muros de Londres e Bristol e levantaram os principais pontos frequentados por Banksy. Foi aí que surgiu o nome de Robin Gunningham.

No ano seguinte, outra evidência pôs abaixo as teorias que circulavam até então. Numa entrevista ao podcast semanal do artista de hip hop Scroobius Pip, o produtor musical e DJ Goldie comentou como a cena artística monetizou o grafite, embora o segmento ainda sofra resistência e seja marcado por associações negativas.

