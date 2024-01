"Banquete da xepa": almoço preparado por Davi chama a atenção nas redes sociais

A- A+

Mesmo com a limitação de ingredientes considerados "menos nobres" na xepa, Davi - um dos particpantes do próximo Paredão -- surpreendeu os colegasd de confinamento no BBB 24 ao preparar um verdadeiro banquete.



"Gente, tão melhores que a gente", comentou Giovanna, que está no grupo VIP. "Acabou com a comida da Xepa, esse banquete", comentou Leidy.



Nas redes sociais, o banquete não passou despercebido. "Se o Davi transforma arroz, ovo e laranja da Xepa nesse banquete, quando for pro Vip até os dummy vão pedir pra almoçar com eles", escreveu um internauta. "Esse vídeo do VIP parando para apreciar o banquete da xepa é maravilhoso", comentou outro fã.

Confira as reações:

ESSE VÍDEO DO VIP PARANDO PRA APRECIAR BANQUETE DA XEPA É MARAVILHOSO #BBB24 pic.twitter.com/sVmEpdWlUg — Bia (@biafuturo) January 15, 2024

o banquete da xepa pic.twitter.com/MnIOmvuteO — frank (@exaustu) January 15, 2024

Se o Davi transforma arroz, ovo e laranja da Xepa nesse banquete, quando for pro Vip até os dummy vão pedir pra almoçar com eles. #BBB24 pic.twitter.com/WjmDdn9XFk — Comenta Reality (@comenta_bbb24) January 15, 2024

