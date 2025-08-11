"Banquete de Amor e Falta" volta à cena no Recife com apresentações gratuitas nas unidades Compaz
O espetáculo de dança chega em cinco comunidades do Recife em agosto e setembro
O Acupe Grupo de Dança se apresenta, nos centros comunitários da paz (Compaz) no Recife, com o espetáculo "Banquete de Amor e Falta", com entrada gratuita. Ao final de cada apresentação, os artistas conversam com o público sobre o processo criativo do espetáculo.
O espetáculo mergulha na poesia, linguagem corporal e representação de figuras topológicas na perspectiva do amor, a partir do livro "O banquete", de Platão. Em 2020, "Banquete De Amor e Falta" ganhou o prêmio de Melhor Espetáculo no Festival Janeiro de Grandes Espetáculos.
“Há 18 anos, o Acupe Grupo de Dança tem levado emoção e reflexão aos palcos de Pernambuco. Em “Banquete de Amor e Falta”, convidamos o público a explorar, por meio de movimentos sensoriais e imagens topológicas, o vínculo entre desejo e pertencimento — e é justamente essa trajetória de quase duas décadas que alimenta a nossa criação.”, diz o diretor Paulo Henrique Ferreira.
A dramaturgia é assinada pela poeta pernambucana Flávia Gomes e conta com intérpretes criadores Mieja Chang, Breno Liberato, Rodrigo Gomes, Silas Samarky e Valéria Barros.
Serviço:
"Espetáculo Banquete de Amor e Falta"
Quando: Terça-feira (12), às 16h
Onde: Compaz Dom Helder Câmara - Joana Bezerra
Quando: quinta-feira (14), às 14h
Compaz Paulo Freire (Ibura)
Quando: Segunda-feira (18), às 17h
Onde: Compaz Miguel Arraes - Madalena
Quando: Quarta-feira (20), às 10h30
Onde: Compaz Ariano Suassuna (Cordeiro)
Quando: 03/09 (quarta-feira), às 14h30
Onde: Compaz Eduardo Campos - Linha do Tiro
*Com informações da assessoria de imprensa