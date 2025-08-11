A- A+

teatro "Banquete de Amor e Falta" volta à cena no Recife com apresentações gratuitas nas unidades Compaz O espetáculo de dança chega em cinco comunidades do Recife em agosto e setembro

O Acupe Grupo de Dança se apresenta, nos centros comunitários da paz (Compaz) no Recife, com o espetáculo "Banquete de Amor e Falta", com entrada gratuita. Ao final de cada apresentação, os artistas conversam com o público sobre o processo criativo do espetáculo.

O espetáculo mergulha na poesia, linguagem corporal e representação de figuras topológicas na perspectiva do amor, a partir do livro "O banquete", de Platão. Em 2020, "Banquete De Amor e Falta" ganhou o prêmio de Melhor Espetáculo no Festival Janeiro de Grandes Espetáculos.

“Há 18 anos, o Acupe Grupo de Dança tem levado emoção e reflexão aos palcos de Pernambuco. Em “Banquete de Amor e Falta”, convidamos o público a explorar, por meio de movimentos sensoriais e imagens topológicas, o vínculo entre desejo e pertencimento — e é justamente essa trajetória de quase duas décadas que alimenta a nossa criação.”, diz o diretor Paulo Henrique Ferreira.

A dramaturgia é assinada pela poeta pernambucana Flávia Gomes e conta com intérpretes criadores Mieja Chang, Breno Liberato, Rodrigo Gomes, Silas Samarky e Valéria Barros.

Serviço:

"Espetáculo Banquete de Amor e Falta"

Quando: Terça-feira (12), às 16h

Onde: Compaz Dom Helder Câmara - Joana Bezerra

Quando: quinta-feira (14), às 14h

Compaz Paulo Freire (Ibura)

Quando: Segunda-feira (18), às 17h

Onde: Compaz Miguel Arraes - Madalena

Quando: Quarta-feira (20), às 10h30

Onde: Compaz Ariano Suassuna (Cordeiro)

Quando: 03/09 (quarta-feira), às 14h30

Onde: Compaz Eduardo Campos - Linha do Tiro

*Com informações da assessoria de imprensa



Veja também