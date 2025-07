Bar Super 8 anuncia programação movimentada em julho e agosto; confira

A- A+

O bar Super 8, espaço cultural no centro do Recife, divulgou a sua programação para os meses de julho e agosto, que contará com as já tradicionais sessões do Encontros do Cinema Pernambucano, além de lançamentos de livros e videoclipes, exposição fotográfica, mostra de cinema e rodas de conversa sobre temas diversos e atuais.

A programação já começa nesta terça (1º), às 20h, com o lançamento do videoclipe “Boba”, do artista Soninho, inaugurando o projeto VIDEOCULTO, com direção de ISNT.

Nesta quarta (2), o Super 8 recebe a Mostra Periférica de Cinema, com Anny Kesia, Ângelo Fábio e Juliano Muta.

Já nesta quinta (3), o Encontros do Cinema Pernambucano traz como tema de discussão “a inteligência artificial e seus impactos culturais” e terá a participação dos cineastas André Pinto, Daniel Bandeira e Marcello Trigo, de Rei (Recife Ordinário), e do professor da UFPE e especialista em IA Giordano Cabral.

A sessão também será a pré-estreia da ficção científica “O Túnel” (2025), dirigida por Marcello Trigo.

Exposição

O Super 8 também estará com a exposição “Retratos Urbanos”, da fotógrafa Ignus. Com curadoria de Thor Neukranz, a mostra é um recorte de trabalhos realizados entre 2017 e 2018 em becos, vielas e avenidas da Região Metropolitana do Recife.

As obras revelam nuances do cotidiano urbano com olhar que une talento técnico e sensibilidade humana.

A exposição fotográfica fica em cartaz até o dia 2 de agosto na galeria do Super 8.

Outros encontros

No dia 16 de julho (quarta-feira), o Encontros do Cinema Pernambucano recebe o cineclube itinerante THCine, que já conta com mais de 10 anos de atuação debatendo o proibicionismo e suas consequências sociais.

No dia 23 de julho, a sessão terá como eixo os “corpos em cena”, com as participações de Foster Costa e Marcos Teófilo, que apresentarão suas recentes produções, “NADA OBSTA” (2025) e “Corpo dessa Praia” (2025).

Já na quinta dia 24 de julho, o Encontros do Cinema Pernambucano receberá Irmã Argemira e os cineastas Bosco da Costa e Tauana Uchôa. Bosco produziu “Argemira” (2019), filme sobre a sua avó, que será exibido no Super 8. Já Tauana Uchôa vai apresentar seu filme “Não tem só mandacaru” (2015).

Em agosto, a programação começa no dia 6, data do aniversário do poeta Miró da Muribeca (1960-2022). Neste dia, haverá leituras, exibições e lançamento de uma biografia de Miró, escrita por Wellington Melo. Cida Pedrosa, Wilson Freire e outros nomes da cena literária e cultural confirmaram presença.

As homenagens a Miró seguem no sábado dia 9 de agosto, com cerimônia às margens do Capibaribe, organizada por Marcelino Freire e pelo Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (Muafro), seguida de uma noite especial no Super 8.

No dia 20 de agosto, o Super 8 recebe o lançamento do livro “O Doce Veneno da Serpente” (2025), do escritor Landerson Rodrigues, acompanhado de uma sessão de cinema sobre lendas e histórias sobrenaturais do Recife.

Confira a programação de julho e agosto do Super 8

1º de julho (terça-feira)

Lançamento do videoclipe de Soninho, o primeiro episódio do projeto VIDEOCULTO, dirigido por ISNT.

2 de julho (quarta-feira)

Mostra Periférica de Cinema com Anny Kesia e Ângelo Fábio

3 de julho (quinta-feira)

Encontros do Cinema Pernambucano sobre Inteligência Artificial com Marcello Trigo, Daniel Bandeira e André Pinto. Estreia do filme "O Túnel" (2006-2025).

16 de julho (quarta-feira)

Encontros do Cinema Pernambucano em parceria com THCine

17 de julho (quinta-feira)

Encontros do Cinema Pernambucano sobre Paudalho com Jeff Mandu e Vitória Almeida

23 de julho (quarta-feira)

Encontros do Cinema Pernambucano “Corpos em cena” com Marcos Teófilo e Foster Costa. Filmes "NADA OBSTA" (2025), de Foster Costa e "Corpo dessa Praia" (2025), de Marcos Teófilo.

24 de julho (quinta-feira)

Encontros do Cinema Pernambucano com Argemira, Bosco da Costa e Tauana Uchôa.

Filmes "Argemira" (2019) e "INA" (2021), de Bosco, e "Não Tem Só Mandacaru" (2015), de Tauana Uchôa.

31 de julho (quinta-feira)

Encontros do Cinema Pernambucano sobre sindicalismo com Rafaela Celestino e Plínio Sá.

6 de agosto (quarta-feira)

Homenagem a obra de Miró, com Wilson Freire, Cida Pedrosa e convidados, além de exibição de filmes com poesia. Lançamento do novo livro biográfico de Wellington Melo.

7 de agosto (quinta-feira)

Encontros do Cinema Pernambucano especial Sítio do Pai Adão, com Carolina Barros, Kayo na Real, Lucas Nagô e Victor Moura.

14 de agosto (quinta-feira)

Encontros do Cinema Pernambucano em parceria com Cine Rua, presença de Priscila Urpia e Kate Saraiva.

20 de agosto (quarta-feira)

Lançamento do livro O Doce Veneno da Serpente (2025), de Landerson Rodrigues.

21 de agosto (quinta-feira)

Encontros do Cinema Pernambucano com Cecília da Fonte

28 de agosto (quinta-feira)

Encontros do Cinema Pernambucano com Carlota Pereira

