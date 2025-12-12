Barão Vermelho reúne sobreviventes da formação original em 2026 para shows com Ney Matogrosso

A- A+

Referência do rock brasileiro, desde os tempos em que tinha Cazuza (1958-1990) nos vocais, o Barão Vermelho reúne os sobreviventes de sua formação original para a turnê Encontro - Pro Mundo Inteiro Acordar. Com Roberto Frejat (guitarra e voz), Guto Goffi (bateria), Mauricio Barros (teclados) e Dé Palmeira (baixo), a volta já tem duas datas anunciadas, em 2026: dia 30 de abril, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro; e 23 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo.



Os dois shows do Encontro terão as participaç∫ões de Ney Matogrosso (ex-namorado de Cazuza e entusiasta da banda desde o começo da carreira, a qual deu um empurrão gravando “Pro dia nascer feliz”) e o guitarrista Fernando Magalhães, que ingressou no Barão em 1985. A pré-venda exclusiva de ingressos para clientes do Itaú tem 15% de desconto no valor dos ingressos e começa esta sexta-feira, às 15h. A venda geral começa ao meio-dia do dia 15, pelo site da Eventim.





Mauricio Barros e Guto Goffi, que, atualmente, rodam o país com o Barão na turnê “Do Tamanho da Vida” (tendo Fernando Magalhães e Rodrigo Suricato na formação), farão uma pausa para se dedicar ao Barão Vermelho Encontro (dia 20, eles se apresentam no Circo Voador, no Rio). Logo após a turnê , eles retornam à estrada com a formação atual da banda e com a previsão de lançar material inédito.

“É especial fazer essa série de shows com nossos amigos Dé e Frejat. Será como no início, nos primeiros ensaios, ainda na sala da minha casa, mesmo antes da chegada do Cazuza. Apesar de não o termos no palco, ele estará bem representado por suas letras e músicas", comentou Mauricio Barros.

