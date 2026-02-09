Bárbara Buril apresenta novo livro de poemas em evento no Recife, nesta terça (10)
"Cubo Mágico" reúne reflexões sobre afeto, memória e relações entre seres humanos, natureza e outras formas de vida
A jornalista, poeta e ativista pernambucana Bárbara Buril promove, nesta segunda-feira (10), o lançamento de “Cubo Mágico”, seu novo livro de poemas.
A atividade começa às 18h30, no Furdunço Café e Cultura, localizado no bairro da Tamarineira, na Zona Norte do Recife, com entrada gratuita.
Editado pela Cachalote, o livro traz uma coletânea de poemas que exploram múltiplas dimensões do amor e da convivência, abordando temas como identidade, vínculo com o ambiente natural e a interação entre diferentes espécies.
Bárbara também é autora de "Conversão" (2023), lançado pela editora Urutau.
A publicação também propõe uma reflexão sensível sobre pertencimento e experiências afetivas, atravessando lembranças e questões ecológicas.
A programação de lançamento inclui uma conversa com o antropólogo e escritor Lucas Álvares e com a jornalista e autora Renata Reynaldo, que participarão de um debate com Buril sobre a criação da obra e os assuntos que permeiam os textos.
Em seguida, o público poderá participar de uma sessão de autógrafos, com exemplares à venda no local.
Conhecido por sua área verde e por oferecer opções de alimentação vegana, o Furdunço Café e Cultura será o ponto de encontro para leitores, escritores e interessados em poesia, reforçando a proposta de troca cultural e convivência que marca o espaço.
SERVIÇO
Lançamento do livro "Cubo Mágico", de Bárbara Buril
Com conversa com Lucas Álvares e Renata Reynaldo e sessão de autógrafos
Quando: 10 de fevereiro, às 18h30
Onde: Furdunço Café e Cultura - Rua Gildo Neto, 92, Tamarineira - Recife-PE
Entrada Gratuita
Instagram: @furduncocafeecultura