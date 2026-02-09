A- A+

POESIA Bárbara Buril apresenta novo livro de poemas em evento no Recife, nesta terça (10) "Cubo Mágico" reúne reflexões sobre afeto, memória e relações entre seres humanos, natureza e outras formas de vida

A jornalista, poeta e ativista pernambucana Bárbara Buril promove, nesta segunda-feira (10), o lançamento de “Cubo Mágico”, seu novo livro de poemas.

A atividade começa às 18h30, no Furdunço Café e Cultura, localizado no bairro da Tamarineira, na Zona Norte do Recife, com entrada gratuita.

Editado pela Cachalote, o livro traz uma coletânea de poemas que exploram múltiplas dimensões do amor e da convivência, abordando temas como identidade, vínculo com o ambiente natural e a interação entre diferentes espécies.

Bárbara também é autora de "Conversão" (2023), lançado pela editora Urutau.

A publicação também propõe uma reflexão sensível sobre pertencimento e experiências afetivas, atravessando lembranças e questões ecológicas.

A programação de lançamento inclui uma conversa com o antropólogo e escritor Lucas Álvares e com a jornalista e autora Renata Reynaldo, que participarão de um debate com Buril sobre a criação da obra e os assuntos que permeiam os textos.

Em seguida, o público poderá participar de uma sessão de autógrafos, com exemplares à venda no local.

Conhecido por sua área verde e por oferecer opções de alimentação vegana, o Furdunço Café e Cultura será o ponto de encontro para leitores, escritores e interessados em poesia, reforçando a proposta de troca cultural e convivência que marca o espaço.

SERVIÇO

Lançamento do livro "Cubo Mágico", de Bárbara Buril

Com conversa com Lucas Álvares e Renata Reynaldo e sessão de autógrafos

Quando: 10 de fevereiro, às 18h30

Onde: Furdunço Café e Cultura - Rua Gildo Neto, 92, Tamarineira - Recife-PE

Entrada Gratuita

Instagram: @furduncocafeecultura

Veja também