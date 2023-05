Bárbara Reis vive protagonista na TV aberta e uma antagonista no streaming

A- A+

Bárbara Reis tem encarado situações e experiências inéditas nos últimos meses. A atriz, que faz sua estreia no posto de protagonista na trama de “Terra e Paixão”, tem aproveitado a repercussão não apenas de sua chegada ao horário nobre da Globo como a batalhadora Aline. Ela também acompanha as emoções da reta final de “Todas as Flores”, que está disponível no Globoplay, em que interpreta a vilã Débora.

Para Bárbara, assistir ao sucesso de duas novelas inéditas ao mesmo tempo é uma circunstância totalmente inesperada.

“É um acontecimento artístico que eu jamais poderia imaginar na minha vida. Estar em uma novela de grande sucesso no ‘streaming’”, vibra a atriz, que foi chamada para os testes da novela das nove no fim das gravações de “Todas as Flores”. “Nem acreditei que era teste para uma protagonista. Demorou a cair a ficha”, completa.

Com as gravações de “Todas as Flores” finalizadas no ano passado, Bárbara está dedicada ao enredo de Walcyr Carrasco há meses. “Encarar o volume de cenas diário...estudar 20 cenas para o dia seguinte, filmar, voltar para casa e estudar mais 20 cenas para o dia seguinte, conciliar isso com a rotina, os exercícios físicos, a família...”, explica.

Em “Terra e Paixão”, Aline é uma professora de Matemática, casada com Samuel, papel de Ítalo Martins. Após um atentado em sua casa, se vê sozinha com o filho diante das terras deixadas pelo marido. Mulher forte, batalhadora e corajosa, ela aprende a plantar e a lidar com as máquinas e com o mercado de agronegócios. Tem em Jonatas, de Paulo Lessa, primo de Samuel, um amigo fiel nas horas difíceis. Se aproxima dos irmãos Caio e Daniel, vividos por Cauã Reymond e Johnny Massaro, filhos do poderoso fazendeiro Antônio, de Tony Ramos, com quem briga para manter suas terras e, com eles, descobrirá sentimentos novos.

Recém-chegada ao posto de protagonista, Bárbara estreou na TV no horário nobre. Ela esteve na primeira fase de “Velho Chico”, em 2016. No ano seguinte participou da minissérie “Dois Irmãos” e da supersérie “Os Dias Eram Assim”. Bárbara também tem uma passagem pela Record, onde integrou o elenco de “Jesus”. De volta à Globo, ela ganhou destaque ao interpretar a antagonista Shirley em “Éramos Seis”.

Veja também

Games Reboot de Mortal Kombat 1 ganha trailer e data de lançamento