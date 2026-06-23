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SHOWS Barbarize transforma ruas do Recife em palco para a circulação de "Manifexta" Coletivo do Bode leva música, dança, performance e estética afrofuturista à Várzea e à Ilha de Deus em apresentações gratuitas que conectam arte, território e cultura popular

As ruas da Várzea e da Ilha de Deus serão ocupadas, nas próximas semanas, pela energia sonora e visual de “Manifexta”, novo espetáculo do Barbarize.

O grupo recifense inaugura a circulação do álbum com duas apresentações gratuitas ao ar livre, reunindo música, dança, artes visuais, percussão e uma estética marcada pelas vivências periféricas e pelas projeções afrofuturistas que moldam sua criação artística.

A estreia acontece neste sábado (27), na Rua Azeredo Coutinho, na Várzea, enquanto a segunda parada será em 4 de julho, na Ilha de Deus. As apresentações começam às 19h, têm classificação livre e contam com interpretação em Libras.

Barbarize

Nascido na comunidade do Bode, no Pina, o Barbarize é conduzido por Bárbara Vitória e YuriLumin, responsáveis pelas composições, vocais e performances.

Ao lado deles estão Deliira, nas pick-ups, Yara Medusa e Gustavo Barros na dança, Arnaldo Deodato na percussão e Dio Santos na guitarra. Em cena, o espetáculo articula som, movimento, figurino e visualidade em uma construção coletiva que extrapola a formação musical.

A criação coreográfica leva a assinatura de Yara Medusa e Victor Marinho, enquanto os figurinos foram concebidos por Thiago Amaral.

A equipe envolvida no projeto é integralmente pernambucana, reunindo profissionais de diferentes trajetórias e reforçando debates ligados à raça, gênero e classe social.

“Manifexta”

O novo espetáculo do grupo Barbarize chega a territórios de relevância cultural e social do Recife, com a própria identidade, atitude, códigos e influência do mangue”, declara o grupo em material enviado à imprensa.

Cada apresentação será acompanhada por uma programação construída em diálogo com os territórios que recebem a circulação.

Na Várzea, participam DJ Futurista, a Família Malanarquista e DJ Deliira, com articulação da República Independente da Várzea.

Já na Ilha de Deus, entram em cena o Grupo Percussivo Ilha de Deus, o Coco do Boi da Mata e DJ Deliira, em parceria com o coletivo Caranguejo Uçá.

A inspiração remete às antigas companhias itinerantes que cruzavam cidades levando espetáculos populares, adaptando essa lógica para os bairros do Recife e para uma programação que combina música, cultura popular, intervenção artística e convivência.

Lançado em outubro de 2025, “Manifexta” consolidou uma nova etapa na trajetória do Barbarize.

Produzido por Thiago Barromeo e lançado pelo Selo Estelita, o álbum ampliou a visibilidade do grupo, que neste ano ocupou o palco do Rec-Beat e lançou o videoclipe “Mangue”, com participação de Fred 04.

Ao longo de cinco anos de atuação, o coletivo desenvolveu uma linguagem que dialoga tanto com a música quanto com o audiovisual.

Entre os trabalhos realizados estão o álbum visual “SobreVivências Periféricas”, o filme-show “Becos da Realeza”, videodanças, videoclipes e projetos que ampliam a experiência de suas composições para além do formato tradicional de palco.

Agora, “Manifexta” deixa as telas e plataformas digitais para ocupar o concreto, os becos e as margens da cidade.

SERVIÇO

Circulação “Manifexta” no Recife

Várzea

Quando: Sábado (27), às 19h

Onde: Rua Azeredo Coutinho, nº 11, Várzea - Recife-PE

Atrações: DJ Futurista, Família Malanarquista e DJ Deliira

Acesso gratuito

Ilha de Deus

Quando: 4 de julho, às 19h

Local: Rua São Geraldo, nº 96, Imbiribeira - Recife-PE

Atrações: Grupo Percussivo Ilha de Deus, Coco do Boi da Mata e DJ Deliira

Acesso gratuito



Instagram: @barbarizeja

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