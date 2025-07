A- A+

musica Barbarize faz feat. com Oreia em "Imagina", videoclipe que mistura diversos ritmos Nova música já está disponível em todas as plataformas digitais

Formada por Bárbara Vitória (cantora, compositora, atriz) e YuriLumin (cantor, compositor, produtor musical, dançarino), a Barbarize lança sua nova música em todas as plataformas digitais e com direito a videoclipe. Single que antecipa o álbum ‘Manifexxta’, “Imagina” conta com participação especial de Oreia.

“A imaginação é um ato revolucionário, uma forma de hackear a realidade, sonhar novos mundos e rir das dificuldades do agora”, explica o duo que nasceu na comunidade do Bode, no bairro do Pina, no Recife.

Misturando ritmos latinos, reggaeton e crítica social, a inspiração do duo vem das vivências do bairro onde cresceram. “Queremos deixar um legado de liberdade para as próximas gerações. Quando a gente imagina, o universo conspira a favor”, reforçam.

Gravado com estética de VHS, o vídeo apresenta Babi, Yuri e Oreia em um cenário lúdico, entre tecidos, brinquedos de Naomi (filha do casal) e figurinos. Confira na íntegra:

Veja também