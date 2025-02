A- A+

música Barbarize lança "Aquitaquente", novo single do álbum "Manifexxta"; assista ao clipe O álbum de estreia do grupo está previsto para ser lançado neste ano de 2025

Já está no ar a música e o videoclipe “Aquitaquente”, mais uma canção do Barbarize, grupo liderado por Bárbara Vitória e YuriLumin, que segue em ascensão, levando o som da comunidade do Bode, no Pina, para todo o Brasil.

“Aquitaquente” é dessas faixas típicas do Barbarize: esbanja energia frenética e instigação e manda recados potentes através de sua letra. O single é o segundo do seu álbum de estreia, “Manifexxta”, que será lançado neste 2025.

Em uma “manifestação de ideias, corpos e vozes”, como eles dizem, “Aquitaquente” começa sob o calor escaldante do Recife. “Aqui tá quente/ O beat pra frente/ Aumenta a temperatura/ Todas as vezes que a gente começa/ É difícil manter a postura/ Geral desce/ É que o beat tá pesado/ Todo mundo embrazado/ É baile de favelado”.

“Esse som é uma busca de inspiração para as pessoas expressarem suas potências”, diz Bárbara. “A música une a pulsação do frevo com a intensidade do hardcore. É um frevocore afro criado pela Barbarize”, complementa Yuri.

O clipe de “Aquitaquente” tem concepção de Bárbara e Yuri, com roteiro e direção geral e de arte a cargo de Foster.

“Aquitanquente” estará no álbum “Manifexxta”, que tem produção musical de Thiago Barromeo, de São Paulo (SP). A primeira música a sair como single foi “Boom Boom”, que marcou, também, a primeira parceria musical internacional da Barbarize, com a participação de J. Coppa, de Kingston (Jamaica).



