MÚSICA Barbarize lança "Cobra", seu novo single; veja o videoclipe Música, que traz influências do gênero afrotrap music, já está nas plataformas digitais

O duo pernambucano Barbarize lança seu mais novo single nesta quinta-feira (9). A música “Cobra” chega às plataformas digitais, junto com um videoclipe.





Com produção musical de YuriLumin, o hit traz influências do gênero afrotrap music. Já o clipe foi realizado pelo Selo Estelita e é permeado pelo arquétipo da serpente, animal que troca de pele, simbolizando a renovação e a regeneração.

O texto de divulgação do vídeo diz que ele é uma “crítica de forma debochada à cena musical pernambucana, que muitas vezes não se fortalece nem se apoia, sendo uma resposta simbólica da dupla para as violências vivenciadas ao longo destes anos com o projeto Barbarize”.



A obra audiovisual tem direção e roteiro de Foster, com concepção de Bárbara Vitória e YuriLumin, integrantes do duo. A direção de produção é de Jéssica Jansen, e produção executiva de Jéssica Jansen e Ricardo Leão. A filmagem e edição são de George Lucas.

