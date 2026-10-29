Show de Djavan e peça com Mariana Xavier movimentam o fim de semana do Recife e RMR
Shows, teatro, programação infantil, arquitetura e BTS nos cinemas estão entre as opções para aproveitar o fim de semana em Pernambuco
Do pop sul-coreano ao samba, passando pelo frevo e pelo teatro, não faltam opções para aproveitar o fim de semana no Recife e na Região Metropolitana. Para começar, o Mini Halloween do Quintal do Bita acontece na sexta-feira (30), às 19h, e no sábado (31), às 11h e às 19h, no Shopping RioMar Recife.
Já o Barbatuques celebra 25 anos na sexta-feira (30) e no sábado (31), às 20h, na Caixa Cultural Recife. No sábado, o Art Popular comemora os 30 anos de “Temporal”, às 20h, no Espaço Aberto, e Djavan apresenta a turnê “Djavanear 50 anos. Só Sucessos”, às 21h, no Classic Hall.
O público também pode conferir o espetáculo “Tum Pá 10 anos!”, na Caixa Cultural Recife, na sexta-feira (30) e no sábado (31), às 15h, e no domingo (1º), às 11h e às 15h. No domingo, o Arrastão do Frevo tem concentração às 15h30, no Paço do Frevo, com acesso gratuito, enquanto a Casacor Pernambuco 2026 ocupa os Galpões Casario, no Novo Cais, até 13 de dezembro, com ambientes de arquitetura e decoração.
No teatro, Mariana Xavier apresenta “Antes do Ano que Vem” na sexta-feira (30) e no sábado (31), às 20h, e no domingo (1º), às 18h, no Teatro Luiz Mendonça.
Para os fãs de K-pop, “BTS World Tour 'Arirang' In São Paulo: Live Viewing” estreia nos cinemas nesta sexta-feira (30), com transmissão ao vivo do show realizado em São Paulo. Confira a programação cultural completa e escolha o que combina com seu fim de semana!
SHOWS E EVENTOS
Seu Pereira - Módulo Lunar
Quando: sexta-feira (30), às 21h
Onde: Terra Polo Cultural - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista, Recife
Ingresso: a partir de R$ 40, na Sympla
Informações: @terra_polocultural
Forró do Nogal e As Benditas Frutas
Quando: sexta-feira (30), às 20h
Onde: A Fazendinha - Rua das Graças, 219, Graças, Recife
Ingresso: a partir de R$ 20, na Sympla
Informações: @afazendinhaoficialgracas
Halloween Metrópole
Quando: sexta-feira (30), às 22h
Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
Ingresso: a partir de R$ 30, na Sympla
Informações: @metropolerecife
Aniversário da Orquestra do Clube das Pás
Quando: sexta-feira (30), às 19h
Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande, Recife
Ingresso: a partir de R$ 35, na bilheteria do clube
Informações: (81) 99411-2043
Mini Halloween do Quintal do Bita
Quando: sexta-feira (30), às 19h; sábado (31), às 11h e 19h
Onde: Quintal do Bita (Shopping RioMar Recife , Piso L2) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingresso: a partir de R$ 89, na Sympla
Informações: @quintaldobita
Cinthia Lopes - Xuxa Cover
Quando: sábado (31), às 16h
Onde: Camará Shopping (Palco do Piso L3) - Rua Manoel Honorato da Costa, 555, Vila da Fábrica, Camaragibe
Acesso gratuito
Informações: @camarashopping
Art Popular - 30 anos de "Temporal"
Quando: sábado (31), às 20h
Onde: Espaço Aberto - Rua Itacaré, 108 - Imbiribeira, Recife - PE
Ingresso: a partir de R$ 40, no Evenyx
Instagram: @grupoartpopular
Djavan – Turnê “Djavanear 50 anos. Só Sucessos”
Quando: sábado (31), às 21h
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingresso: a partir de R$ 245, na Ticketmaster e na bilheteria do local
Informações: @turnedjavanear
Barbatuques 25 anos
Quando: sexta (30) e sábado (31), às 20h
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Ingresso: a partir de R$ 15, na Sympla
Informações: @caixaculturalrecife
"Festa à Fantasia Hidden - Edição Halloween"
Quando: sábado (31), a partir das 19h
Onde: Hidden Recife - Av. Rio Branco, 152/162, Bairro do Recife
Ingresso: a partir de R$ 60, no site Hidden Brasil
Informações: @hiddenrecife
Azougue Festival de Cultura Popular
Quando: sábado (31), às 15h
Onde: Pátio da Várzea - Rua Francisco Lacerda, s/n, Várzea, Recife
Acesso gratuito
Informações: @projetoazougue
Samba de Jorge
Quando: sábado (31), às 15h
Onde: Bar do Amparo - Rua do Amparo, 3, Amparo, Olinda
Ingresso: a partir de R$ 60, na Bilheteria Digital
Informações: @sambadejorgeof
Segunda prévia do Festival Cena Peixinhos
Com Os Cachorros, Saga H.C., Subversivos, Imflawed e Molas de Malgosto
Quando: sábado (31), a partir das 19h
Onde: Darkside Studio - Rua Barão de São Borja, 89, Boa Vista, Recife
Ingresso: R$ 20, na bilheteria do local
Informações: @cenapeixinhosfestival
Show Tum Pá 10 anos!
Quando: sexta (30) e sábado (31), às 15h; domingo (1º), às 11h e 15h
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Ingresso: a partir de R$ 15, na Sympla
Informações: @caixaculturalrecife
Arrastão do Frevo Especial Dia do Frevo de Bloco
Quando: domingo (1º), com concentração às 15h30
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito
Informações: @pacodofrevo
5ª Edição da Feira Cultural da Diversidade de Pernambuco
Quando: domingo (1º), às 15h
Onde: Rua da Moeda, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito
Informações: @feiraculturaldadiversidadepe
Casacor PE 2026
Quando: de 29 de outubro a 13 de dezembro
Onde: Galpões Casario (Novo Cais), bairro de São José
Funcionamento:
Bares e restaurantes: de terça a sábado, das 12h às 22h e domingos e feriados, das 12h às 20h;
Espaços pagos e as lojas: de terça a sábado, das 14h às 22h (bilheteria até 21h) e domingos e feriados, das 12h às 20h (bilheteria até 19h)
Ingresso: a partir de R$ 55 (meia-entrada) no App Casacor (as operações gastronômicas, o TWR Pilates e lojas têm acesso gratuito)
Informações: @casacorpeoficial
TEATRO
Musical Wicked In Concert
Quando: sexta (30), às 20h
Onde: Auditório do Centro Cultural Cais do Sertão - Armazém 10, Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife, Recife
Ingressos Sociais: R$ 80 + 1kg Alimento não perecível, à venda na Secretaria do Centro de Artes Grupo Vida - Rua Real da Torre, 464, Madalena, Recife
Informações: @grupovidarecife
"Antes do Ano que Vem", com Mariana Xavier
Quando: sexta, 30 e sábado 31 de outubro, às 20h; e domingo, 1º de novembro, às 18h
Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
Ingresso: a partir de R$ 60 no site do teatro
Informações: @teatroluizmendonca
Murilo Couto - Stand-up
Quando: sábado (31), às 18h30 e às 21h
Onde: Teatro RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina
Ingresso: a partir de R$ 40, no site Uhuu.com
Informações: @murilocouto
Suzy Brasil - “Massagem Tântrica”
Quando: domingo (1º), às 19h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingresso: a partir de R$ 50, na Sympla
Informações: @suzybrasil
EXPOSIÇÃO
“Ogunhê”, de Luiz Martins
Quando: até 13 de novembro
Onde: Galeria Base Recife – Rua Professor José Brandão, 163, Boa Viagem, Recife
Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h
Acesso gratuito
Informações: @galeriabase_recife
"A Dança Matemática das Cores", de José Patrício
Quando: até 28 de novembro
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley (3º andar da Dona Santa)
Acesso gratuito
Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h
Informações: @amparosessenta
“Onde o céu e o mar se tocam”
Quando: até 10 de dezembro
Onde: Galeria Garrido - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte, Recife
Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h
Acesso gratuito
Informações: @garridogaleria | @cavegaleria
"Degas/Borges" no Instituto Ricardo Brennand
Quando: até 10 de janeiro de 2027
Onde: Pinacoteca do Instituto Ricardo Brennand – Rua Mário Campelo, 700, Várzea, Recife
Visitação: de terça e quarta, das 13h às 17h; quinta a domingo, das 10h às 17h
Ingresso: a partir de R$ 30, disponíveis diretamente na bilheteria do Instituto Ricardo Brennand
Informações: @institutorb
“Ecótono”
Quando: até 29 de janeiro de 2027
Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife, Recife
Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h
Acesso gratuito
Informações: @artepluralgaleria
CINEMA
17ª Janela Internacional de Cinema do Recife
Quando: até domingo (1º)
Onde: Cinema São Luiz - Rua da Aurora, 175, Boa Vista, Recife
Ingresso: a partir de R$ 5, disponíveis no site Ingressos Fundarpe e na bilheteria física, uma hora antes do início das sessões
Informações: @janeladecinema
17º Festival de Cinema Francês do Brasil
Quando: de 29 de outubro a 8 de novembro
Onde: Cinema da Fundação - Rua Henrique Dias, 609, Derby, Recife; Cinema do Museu - Av. Dezessete de Agosto, 2187, Casa Forte, Recife
Ingresso: a partir de R$ 9,12, no Velox Ticket
Informações: @cinemadafundacao
“O Bosque Selvagem”
Existe um bosque escondido logo depois da cidade, um lugar que não aparece em nenhum mapa e de onde dizem que ninguém volta. É para lá que uma revoada de corvos leva o irmão de Prue (Giulia Benite), enviados por uma feiticeira que precisa dele para seus planos sombrios. Sem pensar duas vezes, Prue parte para o Bosque Selvagem para salvá-lo, ao lado do amigo Curtis. Lá dentro, os dois encontram um mundo mágico, cheio de perigos, criaturas encantadas e segredos antigos. Das mãos que criaram Coraline, chega aos cinemas uma história sobre coragem, amizade e os laços que nos movem.
Direção: Travis Knight
“BTS World Tour 'Arirang' In São Paulo: Live Viewing”
Curta a World Tour 'Arirang’ do BTS nos cinemas do mundo todo com transmissão ao vivo de São Paulo, Brasil! Encerrando a turnê na América Latina com estilo, este show monumental do grupo vai levar a energia explosiva de um estádio lotado no Brasil direto para as telonas. Informamos que em alguns territórios, as transmissões acontecerão em horários posteriores para acomodar os diferentes fusos horários locais.
Direção: Jungjae HA
“Razão e Sensibilidade”
Após perderem sua casa, as irmãs Elinor (Emma Thompson) e Marianne Dashwood (Kate Winslet) se mudam para uma propriedade distante, onde enfrentam desafios financeiros e descobrem as complexidades do amor na Inglaterra do século 19.
Direção: Georgia Oakley
“Ozzy & Black Sabbath - Back To The Beginning”
Em julho de 2025, os padrinhos do heavy metal se apresentaram no amado Villa Park, em Birmingham, pela última vez, reunindo gerações de artistas que eles influenciaram em um tributo único. Além do triunfante show final do Black Sabbath, o filme também apresenta os músicos inspirados pela banda, incluindo Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Tool, Pantera, Yungblud e Papa (Ghost). Esta é uma despedida íntima e histórica a Ozzy e à banda que mudou a história da música para sempre.
Direção: Tim Van Someren, Ben Wainwright-Pearce