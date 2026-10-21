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BAIRRO DO RECIFE Ocupação Barbatuques: grupo percussivo celebra trajetória com apresentações na Caixa Cultural Recife Grupo se apresenta nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro, com ingressos a partir de R$ 15

Conhecidos pelos sons ecléticos levados pelo próprio corpo, ora com palmas, ora com batidas no peito ou estalos com os dedos e assobios, o grupo percurssivo Barbatuques 'ocupa' a Caixa Cultural, no Bairro do Recife, com apresentações entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro - quando serão realizadas as primeiras apresentações.



Com ingressos disponíveis a partir de R$ 15 e disponibilizados nesta sexta (23), os shows passam pelo espetáculo infantil "Tum Pá".









Os shows também vão celebrar a trajetória de 25 anos do grupo que - faz música "usando o corpo como instrumento", como consta na descrição dos artistas no Instagram.



E eles vão contemplar o público com as diversas fases do repertório, em shows nos dias 30 e 31 de outubro, às 20h.



Já as apresentações de "Tum Pá" acontecem em uma sessão na sexta-feira (30) e no sábado (31), e duas sessões no domingo (1º) - todas elas no período da tarde.



SERVIÇO

Os Barbatuques

Quando: dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

A partir de R$ 15 (disponibilizado na sexta, 23 de outubro)

Informações: @caixaculturalrecife

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