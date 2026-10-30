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CORPO E PERCUSSÃO Barbatuques entram em temporada na Caixa Cultural Recife a partir desta sexta (30) Grupo é conhecido por apresentar sonoridades utilizando o corpo como instrumento musical

E se o corpo falasse? Em tom lúdico, com palmas, estalos e batidas no peito, entre outros movimentos sonoros que divertem e, ao mesmo tempo, ampliam possibilidades a partir do corpo, transformando-o em um instrumento de percussão potente, ritmado e tomado por harmonias.

Assim faz o grupo Barbatuques há pelo menos 25 anos, reunindo educação e música em um projeto conhecido palcos afora, e que abre temporada no Recife, na Caixa Cultural, a partir deste final de semana .



Desta sexta (30) até domingo, 1º de novembro, e depois nos dias 6, 7 e 8 vai rolar a Ocupação Barbatuques, com dois shows diferentes: “Tum Pá 10 Anos” para os pequenos e para o público em geral, adultos inclusive, o "Barbatuques 25 anos". Na programação há, ainda, oficinas e bate-papo.

Formado por André Hosoi, André Venegas, Giba Alves, Helô Ribeiro, João Simão, Luciana Cestari, Lu Horta, Mairah Rocha, Maurício Maas, Renato Epstein e Taís Balieiro, o grupo foi criado pelo saudoso Fernando Barba (1971-2021), multi-instrumentista e compositor.







O nome Barbatuque, aliás, veio de um trocadilho feito por Lu Horta, quando combinou o nome Barba formando ‘batuque do Barba’ e culminando na denominação que tornou o grupo conhecido em sonoridades que ressoam cancioneiros diversos do mundo, com predominância dos batuques brasileiros.

"Tum Pá"

Para os pequenos, o show “Tum Pá 10 Anos” faz apresentações hoje e amanhã, às 15h, e no domingo em duas sessões, às 11h e também às 15h. Os mesmos horários dos shows da próxima semana.

Interativo, o show percorre uma jornada musical brincante utilizando o corpo como instrumento, da cabeça aos pés, apresentando ao público infantil o universo da música de forma divertida. Vale salientar que a apresentação será celebrativa aos dez anos do primeiro projeto do grupo criado para os pequenos.

No repertório, as faixas “Caindo Fulô” e “O Sapo não Lava o Pé”, cantigas de roda conhecidas, ganham roupagem da música corporal. O hit “Você Chegou”, do filme "Rio2", também está na lista das canções a que o público será contemplado.

25 anos

Já o show “Barbatuques 25 Anos”, também com apresentações hoje e amanhã, às 20h, e no mesmo horário na próxima semana, celebra a trajetória do grupo com repertório que passa por clássicos como “Barbapapa’s Groove" - primeira peça de percussão corporal de Fernando Barba.



E “Baianá” e “Baião Destemperado”, que também estão no repertório, além de singles recentes lançados pelo grupo da coletânea “Barbatuques Convida”.

Oficina

A temporada dos Barbatuques no Recife também vai se voltar para a oficina gratuita (vagas esgotadas) “Vivência Barbatuque”, para faixas etárias diversas, também na Caixa Cultural.

As aulas vão levar à prática de música corporal, ensinando os participantes a descobrir o corpo como instrumento musical, com jogos rítmicos, exercícios de coordenação, práticas de escuta e dinâmicas de improvisação, integram o contexto das aulas.

SERVIÇO

Ocupação Barbatuques

Quando: a partir desta sexta-feira (30)

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

A partir de R$ 15 no site da Caixa Cultural

Informações: @caixaculturalrecife

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