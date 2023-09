A- A+

Celebridades Barbeiro corta cabelo de Adam Levine no The Town: "Cara muito tranquilo" Felipe Galdino faz parte da equipe de Baiano Barber, conhecido por ter cortado cabelo de Post Malone no Rock in Rio

Desde o último Rock in Rio, Jackson do Prado Moitinho ficou conhecido como o "barbeiro do Post Malone". Isso porque o profissional de 37 anos teve o privilégio de cortar o cabelo do cantor americano na área VIP da Cidade do Rock.

Agora no The Town com sua marca, a Baiano Barber, Jackson trouxe uma equipe. E um de seus parceiros acabou cortando o cabelo de outra estrela do rock, o vocalista do Maroon 5, Adam Levine.

Representando a Baiano Barber, o cabelereiro Felipe Galdino foi chamado ao camarim do artista para dar um trato no cabelo dele. E descobriu um cara "tranquilo e gente boa".

- Ele queria fazer um degradé no cabelo e arrumar a barba - conta Galdino. - Falei pra deixar comigo. Uma hora ele de uma virada na cabeça e olhou, pensei: "Será que ele não tá gostando?". Mas quando acabou ele disse "beautiful, beautiful". Até me ofereceu um café.

Após a repercussão do corte de Post Malone no Rock in Rio, Jackson criou a marca Baiano Barber para atender eventos. Passou de 5 mil para 10 mil seguidores no Instagram. Seu número de clientes também dobrou.

- O post com o Malone viralizou e desde então começaram a surgir diversas oportunidades de parceria - diz o barbeiro. Um ano depois ainda atendo fãs do post, ou as pessoas lembram do post e me procuram pra cortar comigo. Agora estou aqui no The Town, dando continuidade.

