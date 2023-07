A- A+

Mash-up do ano, o fenômeno midiático "Barbenheimer" ganhou um "trailer" que une o melhor das duas produções cinematográficas, os aguardados Barbie e Oppenheimer, que estrearam nesta quinta-feira (20), no Brasil.



Leia a crítica de "Barbie" e também de "Oppenheimer".

No vídeo, o universo do filme do físico criador da bomba atômica, mais sisudo e sombrio, se une ao exagero de rosa que é a marca da boneca mais conhecida do mundo.

Até mesmo os créditos de Oppenheimer enchem a tela de cor-de-rosa.

Assista:

