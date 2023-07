A- A+

Cinema "Barbie" chega aos cinemas e tem recepção calorosa dos fãs no Recife; confira as reações Longa-metragem lotou salas de cinema na Capital pernambucana na sua estreia

“Barbie” já chegou aos cinemas e, mais do que um filme, provou ser um verdadeiro fenômeno midiático. Sem revelar números exatos, a Warner Bros. anunciou recentemente que conquistou com o longa-metragem sua maior pré-venda do Brasil na história. No que depender da movimentação nas salas de exibição do Recife ontem, dia da estreia da produção, outros recordes devem ser quebrados.

Grupos de pessoas vestidas de rosa - cor que é a marca da famosa boneca - compareceram em massa às primeiras sessões do filme no dia. Na expectativa de assistirem com certa antecedência ao filme estrelado por Margot Robbie e dirigido por Greta Gerwig, os fãs chegaram cedo aos shoppings da Capital pernambucana. Ainda na madrugada, muitos já estavam presentes para acompanhar a pré-estreia.

No Cinemark do Shopping RioMar, um grupo chegou à sessão de pré-estreia conduzido por uma limousine. “Estávamos nos sentindo estrelas de Hollywood, com todo mundo olhando e tirando foto. Entramos mesmo nos personagens. Quem quiser falar que foi ridículo que não tem necessidade disso, que fale. A gente se divertiu e é isso o que importa”, apontou Chrystian Duarte, que alugou o veículo junto com seis amigas.



A enfermeira Szyan Farias, de 48 anos, reservou a tarde para conferir o live-action com as duas filhas e o sobrinho também no RioMar. “A Barbie é uma boneca emblemática. Ela tem mais de 60 anos e segue encantadora”, afirmou. No local, assim como em outros shoppings da cidade, os fãs puderam tirar fotos dentro da caixa da boneca.

Caroline Emmanuele, 22, estudante de educação física, investiu pesado no visual para a estreia. Com direito a peruca loira, ela recriou um dos looks utilizados pela atriz Margot Robbie no filme. “Desde pequena eu sou fã da Barbie. Sempre tinha uma boneca ao meu lado, ficava imaginando os cenários dela. Então, nesse dia especial eu não poderia faltar”, disse.

Na saída das sessões, a reação de grande parte dos espectadores foi de elogios ao longa. “Eu tinha muito medo de ser um filme muito infantil, mas não é. Ao mesmo tempo que é nostálgico, traz temas muito relevantes. Superou muito as minhas expectativas”, comentou Camila Pimentel, 24, estudante de medicina.

Por trás de tanto sucesso, há um enorme investimento em marketing, com direito a instalações espalhadas em várias partes do mundo e até mesmo uma ação no Google. A expectativa é de que tanto empenho gere, pelo menos, US$ 140 milhões em bilheteria, apenas no primeiro fim de semana da obra. O hype em torno do filme já fez os papéis da Mattel, fabricante da boneca, valorizarem 16,05% no último mês.

Para Thiago Soares, professor e pesquisador em comunicação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), “Barbie” é um fenômeno que deve manter seu vigor por um bom tempo. “Além da dimensão nostálgica, a Barbie tem outro componente que acrescenta um debate ainda mais intenso. Ela é uma personagem muito controversa, porque, ao mesmo tempo em que empodera, também oprime. Nessa dinâmica de redes sociais que a gente vive, isso é um prato cheio para inúmeras discussões apareçam”, destacou.

Veja também

Bilionários Selena Gomez vai se juntar a Rihanna no clube de bilionários de Hollywood