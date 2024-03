Barbie faz 65 anos hoje: de cadeira de rodas a indígena, veja fotos da boneca

A- A+

Hoje é aniversário da boneca mais icônica do planeta: Barbie faz 65 anos. Ao longo das mais de seis décadas de existência, ela já passou por altos e baixos, amada por muitos e criticada por poucos, mas sempre acompanhando as mudanças globais.

Para celebrar o aniversário, uma das iniciativas da Mattel, que lançou a primeira edição da boneca mais famosa do planeta em 1959, foi a produção de itens únicos, que não são comercializados, de oito mulheres consideradas “modelos” de conduta.

Entre elas, a primeira Barbie indígena da Amazônia ganha vida inspirada na brasileira Maira Gomez, influenciadora e produtora de conteúdo do povo Tatuyo. A boneca tem pinturas características no rosto e roupas típicas da região amazônica.

Juntamente com a brasileira, as novas homenageadas com suas próprias Barbies são as atrizes Viola Davis e Helen Mirren, as pop stars Kylie Minogue e Shania Twain, a diretora e roteirista mexicana Lila Avilés (de “A camareira"), a modelo japonesa Nicole Fujita, e a comediante alemã Enissa Amani.

A iniciativa amplia a série que já conta com quatro brasileiras, entre elas Jaqueline Góes de Jesus. A cientista participou do grupo que mapeou os genomas do coronavírus e do vírus da Zika. As outras foram a surfista Maya Gabeira, a professora Doani Bertain e a pop star Iza.

Veja também

Dia Internacional da Mulher Altas Horas traz convidadas no embalo do Dia Internacional da Mulher