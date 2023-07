A- A+

Entretenimento Barbie gigante em 3D choca fãs em Dubai e vídeo viraliza; assista Fãs registraram a façanha publicitária megalomaníaca do estúdio, fazendo circular no mundo inteiro o enorme holograma da boneca ao lado do Burj Khalifa

A Warner Bros. Pictures não está poupando investimento na publicidade do filme Barbie, seu maior sucesso de bilheterias do ano. Vídeo que circula nas redes sociais mostra uma Barbie gigante em 3D, ao lado de um famoso arranha-céu em Dubai.

Barbie gigante em 3D choca fãs em Dubai e vídeo viraliza; assista - https://t.co/pNNbGPNaSV pic.twitter.com/Igvu1Bl51h — Folha de Pernambuco (@folhape) July 25, 2023

Com estreia bombástica nos cinemas do mundo inteiro, o filme já arrecadou mais de US$150 milhões em bilheterias, apenas em um fim de semana nos Estados Unidos. Margot Robbie brilha no papel principal da boneca queo explora a jornada de autodescoberta da personagem para fora de seu "perfeito mundo cor-de-rosa".

Fãs registraram a façanha publicitária megalomaníaca do estúdio, fazendo circular no mundo inteiro o enorme holograma da boneca ao lado do Burj Khalifa, em Dubai, mais conhecido como o maior arranha-céu já construído pelo ser humano.

