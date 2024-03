"Barbie" ou "Oppenheimer"? Após Oscar, veja qual filme levou mais prêmios e faturou maior quantia

A- A+

Afinal, quem ganhou a maior batalha cinematográfica dos últimos anos? O colorido "Barbie" ou o cinzento "Oppenheimer"? Ao fim da temporada de premiações, com a entrega das estatuetas do Oscar, o longa-metragem do diretor Christopher Nolan — sobre a trajetória do fisico J. Robert Oppenheimer, considerado o "pai da bomba atômica" — acabou saindo com o maior número de troféus. Por outro lado, porém, a trama protagonizada pela boneca loura, sob direção de Greta Gerwig, conquistou o maior faturamento de 2023: nada menos que US$ 1,4 bilhão (o equivalente a R$ 6,9 bilhões).

A "rivalidade" entre "Barbie" e "Oppenheimer" tem lá seu fundamento. Maiores lançamentos da indústria cinematográfica de Hollywood em 2023, os filmes estrearam juntos, no mesmíssimo dia — 20 de julho —, no que foi considerado pelos espectadores (e pelas próprias produtoras) como o "evento cinematográfico do ano". Motivado pelo contraste das duas tramas, parte do público uniu os longas no apelido Barbenheimer. E as comparações não pararam de pipocar.





Pois bem, vamos ao confronto entre ambas as produções:

Indicações

Globo de Ouro: "Barbie" recebeu nove indicações, enquanto "Oppenheimer" recebeu oito indicações. Ponto para Barbie;

Critics Choice Awards: "Barbie" recebeu 18 indicações, enquanto "Oppenheimer" concorreu a 13 categorias do prêmio. Mais um ponto para "Barbie";

SAG Awards: Tanto "Barbie" quanto "Oppenheimer" receberam quatro indicações. Ponto para as duas produções;

Oscar: "Barbie" foi indicado a oito categorias, enquanto "Oppenheimer" recebeu 13 indicações. Ponto para "Oppenheimer".

Troféus

Globo de Ouro: "Oppenheimer" levou cinco prêmios, enquanto "Barbie" saiu da cerimônia com dois troféus. Ponto para "Oppenheimer";

Critics Choice Awards: "Oppenheimer" saiu da premiação com oito troféus, enquanto "Barbie" ganhou seis prêmios. Ponto para "Oppenheimer";

SAG Awards: "Oppenheimer" ganhou três prêmios, enquanto "Barbie" saiu de mãos abanando. Ponto para "Oppenheimer";

Oscar: "Oppenheimer" saiu da premiação com 7 troféus, e "Barbie" levou uma estatueta para casa. Ponto para "Oppenheimer".

Faturamentos

"Barbie" faturou US$ 1,4 bilhão (o equivalente a R$ 6,9 bilhões);

"Oppenheimer" faturou US$ 950 milhões (cerca de R$ 4,7 bilhões).

