"Barbie" supera "Super Mario Bros" e se torna o maior sucesso de bilheteria de 2023; veja o ranking

"Barbie" superou os ganhos do filme "Super Mario Bros" e se tornou o maior sucesso de bilheteria de 2023. A produção dirigida por Greta Gerwig, que tem Margot Robbie na pele da famosa boneca da Mattel, arrecadou US$ 1,38 bilhão (R$ 6,8 bilhões) nas telonas de todo o mundo. Com isso, ultrapassou os US$ 1,36 bilhão (R$ 6,7 bilhões) amealhados pela história do personagem encanador.

De acordo com a rede britânica BBC, o sucesso de "Barbie" fez as bilheterias de verão dos Estados Unidos chegarem à marca de US$ 4 bilhões (R$ 19,7 bilhões), o que não ocorria desde antes da pandemia de Covid-19. Sobretudo ao lado de "Oppenheimer", de Christopher Nolan, o filme sobre a chegada da boneca ao mundo real impulsionou as receitas do segmento no país.

Veja abaixo o ranking dos filmes mais bem-sucedidos de 2023, segundo o site BoxOfficeMojo.com:

1 - Barbie – US$ 1,38 bilhão

2 - Super Mario Bros – US$ 1,36 bilhão

3 - Oppenheimer – US$ 853 milhões

4 - Guardiões da Galáxia Vol 3 – US$ 846 milhões

5 - Velozes e Furiosos 10 – US$ 705 milhões

