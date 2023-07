A- A+

MUNDO ROSA "É um sonho vir assistir à Barbie com a minha filha": fãs da boneca lotam estreia Muitos fãs da boneca mundialmente famosa já iniciaram o dia na expectativa para assistir ao longa-metragem protagonizado por Margot Robbie

Se tem um assunto que está entre os mais comentados do momento, esse é, sem dúvidas, o filme live-action da Barbie. A produção estreia nesta quinta-feira (20) em salas de cinema de todo o País.

Muitos fãs da boneca mundialmente famosa já iniciaram o dia na expectativa para assistir ao longa-metragem protagonizado por Margot Robbie e com nomes Issa Rae, Ryan Gosling, Kate McKinnon e Will Ferrell no elenco.

A gestora de negócios Priscila Gouveia, 37, e a filha Maria Eduarda, de 14 anos, reservaram a manhã para assistir à estreia do filme no shopping Boa Vista, na área central do Recife.





Assim como boa parte dos espectadores, mãe e filha também foram “a caráter”, vestindo roupas rosas. A cor é marca da personagem e tem sido utilizada por fãs do mundo inteiro durante as sessões de cinema.



“É um sonho de boneca vir assistir à Barbie com a minha filha”, comentou Priscila.

“Desde pequena que eu brinco com a Barbie. Então é uma expectativa muito grande ver o filme nos cinemas”, contou a jovem.

