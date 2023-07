A- A+

VIRAL Barbieheimer: entenda o ship entre "Barbie" e "Oppenheimer", filmes que estreiam nesta semana Com propostas diferentes, os dois filmes estreiam no mesmo dia e estão movimentando as redes sociais

Dois dos filmes mais esperados do ano estreiam nesta quinta-feira (20). “Barbie” e “Oppenheimer” chegam juntos às salas de cinema e já vêm movimentando as redes sociais com disputas entre fãs, memes e até um termo próprio para batizar o encontro: “Barbieheimer”.

Estamos oficialmente na semana "Barbieheimer" pic.twitter.com/k4iVao2Fls — Raphael Pinheiro (@culturanerdica) July 17, 2023

Todo o frenesi em torno da estreia simultânea dos dois longa-metragens tem a ver com o fato de serem produções de porte equivalente, ambas com orçamentos gigantescos e grandes expectativas de público, mas que parecem não guardar muitas semelhanças artísticas.

“Barbie”, de Greta Gerwig, é um filme que retrata o universo em cores berrantes da boneca mais famosa do mundo, inserindo nele questões de cunho existencial. Já “Oppenheimer”, do diretor Christopher Nolan, traz um drama histórico complexo e soturno sobre o criador da bomba atômica.



A coincidência na data de estreia fez os fãs questionarem nas redes sociais qual dos dois títulos deveria ser visto primeiro. Pensando nisso, alguns cinemas ao redor do mundo resolveram criar sessões duplas para quem quer ver os dois filmes no mesmo dia. Além disso, os internautas usaram e abusaram da criatividade para juntar as produções na mesma imagem.

Deixando as disputas de lado, as equipes dos longas resolveram aderir à brincadeira. A estrela de “Barbie”, Margot Robbie já posou ao lado do cartaz de “Oppenheimer”, junto com a diretora Greta Gerwig, segurando ingressos do filme.

Em entrevista ao jornal La Vanguardia, o ator Cillian Murphy, que vive o protagonista do filme de Nolan, disse que queria assistir ao longa sobre a boneca da Mattel. “Meu conselho para as pessoas seria o de que elas fossem ver ambos os filmes no mesmo dia. Se são bons filmes, o cinema ganha com isso”, afirmou.

Na disputa nas bilheterias, a boneca parece estar na vantagem até o momento. De acordo com dados de projeção obtidos pelo Hollywood Reporter, “Barbie” deve arrecadar entre US$ 70 e US$ 80 milhões em seu primeiro fim de semana nos Estados Unidos, o que representa quase o dobra da estimativa de “Oppenheimer”’, que deve faturar entre US$ 40 milhões e US$ 50 milhões no mesmo período.

“Barbie” é retaliação da Warner?

Há rumores de que a simultaneidade nas estreias dos dois filmes não tenha sido uma mera coincidência. Antes de assinar contrato com a Universal para produzir "Oppenheimer", Christopher Nolan fez vários filmes com a Warner, sendo “Tenet” (2020) o último fruto dessa parceria.

A Warner não teria gostado nada da saída do diretor e nem de suas críticas públicas ao estúdio. Por isso, a empresa teria decidido estrear “Barbie” no mesmo dia que o novo projeto de Nolan e assim boicotar a arrecadação nas salas de cinema. Perguntado pelo site Insider se o boato é real, o cineasta desconversou. "Você deve saber que não vou responder isso", afirmou.

