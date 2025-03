Bariátrica, terapia e fim do "vinho recreativo": o que Leandro Hassum fez para perder quase 80kg

A- A+

Leandro Hassum está vivendo uma nova fase em sua vida. O humorista, conhecido por comédias como a série de filmes “Até que a sorte nos separe” e que está prestes a lançar “Uma advogada brilhante”, tem surpreendido os internautas com fotos no Instagram em que exibe sua nova forma física. A mudança é resultado de uma cirurgia bariátrica realizada há dez anos e de uma rotina intensa, que inclui reeducação alimentar e exercícios.

Depois de realizado o procedimento, o ator deixou de lado os 150 kg para ter 87 kg. O ator, entretanto, passou por maus momentos nesta fase pós-bariátrica, quando reganhou peso, engordando cerca de 25 kg. Mas isso já é passado.





No último domingo (23), ele publicou uma foto com o seu novo shape no espelho depois de conseguir eliminar o peso que havia reganhado no período de isolamento social. “Meta alcançada! Bora seguir lutando essa luta que é só nossa”, disse ele na legenda de uma publicação em que aparece sem camisa, exibindo o bíceps.



O ator já contou um pouco sobre como foi o processo de emagrecimento em uma publicação nas redes sociais: “Desde junho voltei a me organizar, alimentação e principalmente parar com o vinho recreativo que é uma auto sabotagem invisível. Quando você vê está bebendo muito. Hoje 10 anos e 6 dias depois já eliminei 17 kg, faltam 3kg para ficar do jeito que me faz feliz. Só quem convive com a doença vai saber e entender a dificuldade para eliminar os 17 kg”, disse ele.



Não que o processo tenha passado sem outros percalços externos. Hassum já afirmou ter visto algumas críticas que circularam nas redes. E para isso outra intervenção que foi necessária no momento foi a terapia:

“Vira e mexe, aparece uma pessoa para ‘me dar uma criticada’, ‘me dar uma detonada’, mas tudo bem, eu aprendi também com a terapia, com tudo, que tudo isso faz parte. Mas eu devo aqui dizer que melhorou muito. As pessoas entenderam que obesidade mórbida é uma doença crônica, sem cura, que o tratamento é eterno”, disse ele.

“A luta não para e nunca irá parar. Quero agradecer pelos comentários no meu post de ontem e dar crédito às pessoas, dizer que as pessoas estão começando a entender que a obesidade mórbida é uma doença. Eu me lembro que há dez anos, quando eu fiz o procedimento, eu comecei a postar a evolução, as críticas e as coisas que escreviam pra mim eram tão cruéis, me fizeram chorar várias vezes.”

