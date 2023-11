A- A+

HUMOR "Barra News": Flávio Barra e Diógenes de Lima apresentam espetáculo no Teatro Barreto Junior Atores sobem ao palco com uma sátira aos telejornais

O ator e apresentador Flávio Barra e o humorista Diógenes Lima estrelam o espetáculo "Barra News - Gravação ao vivo". A apresentação será neste domingo (12), a partir das 19h, no Teatro Barreto Junior.

No palco, a dupla comanda uma sátira aos telejornais. De um modo nada convencional, os apresentadores leem notícias estranhas, fazendo piadas sobre tudo, ao longo de 70 minutos.

A apresentação conta com a participação do humorista Carlos Santana, do programa “Papeiro da Cinderela”. A produção é assinada pela Gatuno Produções e os ingressos estão sendo vendidos pela plataforma Ingresso Digital.

Serviço:

Espetáculo "Barra News - Gravação ao vivo"

Neste domingo (12), às 19h

No Teatro Barreto Junior (Rua Est. Jeremias Bastos, s/n, Pina)

Ingressos por R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira), à venda no site Ingresso Digital



Veja também

Streaming Netflix confirma segunda temporada de "Ilhados com a Sogra", reality original brasileiro