Barracons inicia temporada de oficinas e apresentações no Recife nesta quinta-feira (20)

O coletivo teatral cearense “No barraco da Constância tem!” - ou Barracons - aporta no Recife para uma temporada de oficinas e apresentações. Com programação gratuita, o circuito ocorre desta quinta-feira (20) até 28 de março.

A temporada de “Barracons: circulação em residência e compartilhamento” conta com incentivo da Política Nacional das Artes - Bolsa Funarte 2024. A produção executiva é da produtora Flutuante.

Iniciando a circulação, o grupo apresenta o espetáculo “Malsãs e Delirantes” ao ar livre, às 17h, no Parque 13 de Maio. Já em Olinda, a peça poderá ser vista no dia 27, às 17h, na Praça do Amaro Branco, e sexta-feira, às 17h, na Praça do Alto da Sé.



As oficinas serão realizadas no espaço O Poste, na sexta-feira (21) e no sábado (22), com inscrições por ordem de chegada. São 15 vagas para cada atividade, sendo duas por dia: uma pela manhã e a outra à tarde. No mesmo local, será realizada uma roda de conversa sobre “organização política da classe artística da dança”, na segunda-feira (24), às 19h.

O espaço O Poste também recebe as apresentações do espetáculo “Mystura Tropykal”. Haverá uma sessão nesta sexta-feira (21), às 19h, e mais duas no sábado (22), uma às 17h e a outra às 19h.

Confira a programação completa:

Dia 20 de março (quinta-feira)

17h

Apresentação “Malsãs e Delirantes”

Local: Parque 13 de Maio (Recife/PE)

Dia 21 de março (sexta-feira)

8h às 12h

Jogos para Inventar Brincando – oficina de dança e movimento com crianças

Local: O Poste (Recife/PE - Rua do Riachuelo, n 641, bairro da Boa Vista)

13h às 17h

Brinquedos para inventar jogando – oficina coreográfica de composição

Local: O Poste

19h

Apresentação do espetáculo “Mystura Tropykal” com Acessibilidade em Libras

Local: O Poste

Dia 22 de março (sábado)

8h às 12h

Jogos para Inventar Brincando – oficina de dança e movimento com crianças

Local: O Poste



13h às 17h

Brinquedos para inventar jogando – oficina coreográfica de composição

Local: O Poste

17h (primeira sessão) e 19h (segunda sessão)

Apresentação do espetáculo “Mystura Tropykal” com Acessibilidade em Libras

Local: O Poste

Dia 24 de março (segunda-feira)

19h

Roda de conversa sobre organização política da classe artística da Dança

Local: O Poste

Dia 27 de março (quinta-feira)

17h

Apresentação “Malsãs e Delirantes”

Local: Praça do Amaro Branco (Olinda)

Dia 28 de março (sexta-feira)

17h

Apresentação “Malsãs e Delirantes”

Local: Praça do Alto da Sé (Olinda)

