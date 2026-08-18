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Festa do Peão Barretos: hospedagem dentro da Festa do Peão pode custar a partir de R$ 20 mil por fim de semana Nova opção de hospedagem terá cabanas para até quatro pessoas e inclui ingressos para o complexo de camping e para os shows

Quem quiser transformar a ida à Festa do Peão de Barretos em uma experiência de fim de semana inteiro terá, em 2026, uma nova opção de hospedagem dentro do Parque do Peão (e ela não é barata).

A Reserva Barretos, que integra o Camping Oficial do evento, terá preços a partir de R$ 19.990 para um fim de semana.

Para quem pretende permanecer por dois fins de semana, os valores começam em R$ 29.990.

A proposta dos organizadores do evento é permitir que o visitante permaneça no Parque do Peão depois dos shows. As novas unidades têm formato de cabana e acomodam até quatro pessoas. A estrutura inclui ar-condicionado, frigobar, TV, internet Wi-Fi e enxoval completo de cama e banho.

O valor também inclui o ingresso Camping Independentes, que dá acesso ao complexo de camping, aos shows do palco exclusivo, ao Parque do Peão e às apresentações do Estádio de Rodeios.

Presidente da Festa do Peão de Barretos, a novidade entra em operação neste ano em regime de "soft opening", ou seja, uma abertura experimental.

— Este ano inauguramos em soft opening. Projetamos um espaço completo para o turista se sentir dentro do evento 24 horas, com conforto, segurança e muita praticidade — afirmou.

Como funciona a hospedagem

O acesso às cabanas será feito por biometria facial vinculada ao CPF do titular da reserva. A abertura das unidades ocorrerá por meio de uma pulseira RFID individual e intransferível.

Segundo os organizadores, os hóspedes terão recepção exclusiva, portaria, segurança patrimonial 24 horas, limpeza diária e arrumação das unidades. Cada cabana terá direito ainda a uma vaga rotativa de estacionamento.

As vagas são limitadas. O pagamento poderá ser feito via Pix ou em até duas parcelas sem juros no cartão de crédito.

A Reserva Barretos é uma das alternativas disponíveis no Camping Oficial do Parque do Peão, que reúne estruturas com diferentes níveis de comodidade. Há espaço para quem prefere levar a própria barraca, além de áreas para trailers e contêineres.

Outra opção é a Vila Barretos, formada por barracas já estruturadas e prontas para receber os visitantes, com itens como roupa de cama e iluminação.

Festa do Peão de Barretos 2026

A 71ª Festa do Peão de Barretos será realizada de 20 a 30 de agosto de 2026, no Parque do Peão, em Barretos, no interior de São Paulo.

O complexo tem mais de 2 milhões de metros quadrados e funciona 24 horas durante o evento.

A programação reúne mais de 130 shows musicais, além de rodeio, provas cronometradas, apresentações culturais, atividades infantis, Memorial do Peão, praças de alimentação, ranchos com eventos particulares, feira comercial, área de camping e outras atrações distribuídas pelo Parque.

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