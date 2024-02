Barry Keoghan, de "Saltburn", surge nu em ensaio de revista americana

A- A+

O ator Barry Keoghan, de "Saltburn", aparece do jeito que veio ao mundo em um vídeo promocional da nova edição revista "Vanity fair".

No vídeo, várias celebridades passam em trajes de gala pela imagem, até que o intérprete de Oliver Quick no longa de 2023 surge de bunda de fora, rindo.

Barry Keoghan, astro do longa 'Saltburn', em ensaio da revista Vanity Fair (Foto: Reprodução Vanity Fair)

Trata-se de uma referência a uma cena de "Saltburn" em que o ator irlandês dança nu em uma mansão. A cena viralizou, com pessoas tentando reproduzir a performance em casa. O meme impulsionou o jovem, que já havia sido indicado ao Oscar, a um outro nível de celebridade.

A edição da Vanity Fair traz uma longa entrevista com o ator. Keoghan disse à revista que não tem semelhanças com o maquiavélico personagem do filme. Com uma exceção:

"Na minha casa eu também danço pelado" disse. "Como todo mundo, cara. Todos nós cantamos no chuveiro. Nos comportaos como idiotas quando estamos sozinhos em momentos íntimos. Nos sentimos livres. Não danço em uma mansão deste tipo (como a do filme), mas canto alto e mexo meu corpo de forma boba."

