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FAMOSOS ''Não quero sair de casa'': Barry Keoghan desabafa sobre ataques à sua aparência Segundo Keoghan, o volume de comentários negativos ultrapassou o que considera comum

O ator Barry Keoghan afirmou que os ataques online relacionados à sua aparência têm impactado sua rotina e comportamento fora das telas. Em entrevista ao programa The Morning Mash Up, da SiriusXM, o artista disse que a situação chegou ao ponto em que ele evita sair de casa.

Segundo Keoghan, o volume de comentários negativos ultrapassou o que considera comum. "Há muito ódio online. Há muito abuso sobre a minha aparência", afirmou. Ele acrescentou que isso o fez se fechar e evitar compromissos públicos. "Me fez me retrair, não querer ir a lugares, não querer sair de casa."

Distanciamento das redes e impacto pessoal

Keoghan relatou que decidiu se afastar das redes sociais, embora ainda acesse as plataformas após estreias ou eventos para acompanhar a repercussão de seus trabalhos. Segundo ele, na maioria das vezes, a recepção é negativa.

Ao comentar sobre sua vida pessoal, o ator afirmou que o cenário atual tem influenciado diretamente suas escolhas. "Eu não preciso me esconder, porque já estou me escondendo. Eu realmente não vou aos lugares por causa dessas coisas", disse.

Preocupação com carreira e família

O ator também demonstrou preocupação com os efeitos desse cenário em sua trajetória profissional. Para ele, o impacto emocional pode afetar seu desempenho artístico. "Quando isso começa a interferir no seu trabalho, vira um problema, porque você não quer mais nem estar na tela."

Keoghan ainda mencionou o receio em relação ao filho, Brando, de 4 anos, e ao contato futuro com esse tipo de conteúdo. "É decepcionante para os fãs, mas também é decepcionante pensar que meu filho vai ler tudo isso quando for mais velho", afirmou.

Keoghan construiu uma trajetória marcada por papéis em produções de diferentes escalas, entre o cinema independente e grandes estúdios. Ele ganhou projeção internacional em Dunkirk e O Sacrifício do Cervo Sagrado.

Nos anos seguintes, ampliou o alcance ao integrar o universo de super-heróis em Eternos e participar de Batman. O reconhecimento da crítica veio com Os Banshees de Inisherin, que lhe rendeu prêmios e indicação ao Oscar de ator coadjuvante. Mais recentemente, protagonizou Saltburn.

Entre os próximos projetos, Keoghan vai interpretar Ringo Starr em uma das cinebiografias dos Beatles.

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