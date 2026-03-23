''Não quero sair de casa'': Barry Keoghan desabafa sobre ataques à sua aparência
Segundo Keoghan, o volume de comentários negativos ultrapassou o que considera comum
O ator Barry Keoghan afirmou que os ataques online relacionados à sua aparência têm impactado sua rotina e comportamento fora das telas. Em entrevista ao programa The Morning Mash Up, da SiriusXM, o artista disse que a situação chegou ao ponto em que ele evita sair de casa.
Segundo Keoghan, o volume de comentários negativos ultrapassou o que considera comum. "Há muito ódio online. Há muito abuso sobre a minha aparência", afirmou. Ele acrescentou que isso o fez se fechar e evitar compromissos públicos. "Me fez me retrair, não querer ir a lugares, não querer sair de casa."
Distanciamento das redes e impacto pessoal
Keoghan relatou que decidiu se afastar das redes sociais, embora ainda acesse as plataformas após estreias ou eventos para acompanhar a repercussão de seus trabalhos. Segundo ele, na maioria das vezes, a recepção é negativa.
Ao comentar sobre sua vida pessoal, o ator afirmou que o cenário atual tem influenciado diretamente suas escolhas. "Eu não preciso me esconder, porque já estou me escondendo. Eu realmente não vou aos lugares por causa dessas coisas", disse.
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Preocupação com carreira e família
O ator também demonstrou preocupação com os efeitos desse cenário em sua trajetória profissional. Para ele, o impacto emocional pode afetar seu desempenho artístico. "Quando isso começa a interferir no seu trabalho, vira um problema, porque você não quer mais nem estar na tela."
Keoghan ainda mencionou o receio em relação ao filho, Brando, de 4 anos, e ao contato futuro com esse tipo de conteúdo. "É decepcionante para os fãs, mas também é decepcionante pensar que meu filho vai ler tudo isso quando for mais velho", afirmou.
Keoghan construiu uma trajetória marcada por papéis em produções de diferentes escalas, entre o cinema independente e grandes estúdios. Ele ganhou projeção internacional em Dunkirk e O Sacrifício do Cervo Sagrado.
Nos anos seguintes, ampliou o alcance ao integrar o universo de super-heróis em Eternos e participar de Batman. O reconhecimento da crítica veio com Os Banshees de Inisherin, que lhe rendeu prêmios e indicação ao Oscar de ator coadjuvante. Mais recentemente, protagonizou Saltburn.
Entre os próximos projetos, Keoghan vai interpretar Ringo Starr em uma das cinebiografias dos Beatles.