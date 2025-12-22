Barry Manilow revela diagnóstico de câncer no pulmão aos 82 anos
Cantor norte-americano Barry Manilow compartilhou a notícia em suas redes sociais
O cantor norte-americano Barry Manilow, 82, cantor norte-americano conhecido pelo hit Copacabana (At the Copa), anunciou que foi diagnosticado com câncer no pulmão.
A notícia foi compartilhada em suas redes sociais. Ele disse que precisará passar por um procedimento cirúrgico nos próximos dias e que teve a sorte de descobrir o câncer no estágio inicial.
"A ressonância magnética descobriu um ponto cancerígeno no meu pulmão esquerdo que precisa ser removido. É pura sorte (e um ótimo médico) que isso tenha sido encontrado tão cedo. Essa é a boa notícia" disse.
Na nota, Manillow, conhecido também pelas músicas I Write the Songs e Mandy, disse ainda que acabou descobrindo o diagnóstico após enfrentar uma bronquiolite.
"Como muitos de vocês sabem, recentemente passei por seis semanas de bronquite, seguidas por uma recaída de mais cinco semanas. Mesmo tendo me recuperado da bronquite e voltado ao palco no Westgate Las Vegas, meu maravilhoso médico solicitou uma ressonância magnética apenas para garantir que tudo estivesse bem."
"A má notícia é que agora que os shows de Natal A Gift of Love terminaram, vou fazer uma cirurgia para remover a mancha. Os médicos não acreditam que ela tenha se espalhado e estou fazendo exames para confirmar o diagnóstico. Então, é isso Sem quimioterapia. Sem radioterapia. Apenas canja de galinha e reprises de I Love Lucy", continuou bem-humorado.
O cantor informou ainda que vai cancelar temporariamente seus compromissos profissionais para focar no tratamento. Com isso, os shows marcados para janeiro e fevereiro de 2026 estão cancelados. "Sinto muito que você tenha que mudar seus planos [. .] odiamos ter que mudar tudo".