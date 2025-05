Baseada na infância do humorista Paulo Vieira, a série "Pablo & Luisão" chega ao Globoplay

A- A+

A frase “minha vida dava uma história” nunca fez tanto sentido para Paulo Vieira. Ao revisitar fatos da infância e do passado, o humorista, que está em alta na grade de programação do Grupo Globo, enxergou potencial para uma boa dose de humor diante das câmeras. A partir de amanhã, passam a estar disponíveis no Globoplay as histórias sobre família e amizade ao longo dos episódios da série “Pablo & Luisão”.

Amizade

A produção conta as aventuras e desventuras de Luisão, papel de Aílton Graça, pai do humorista Paulo Vieira, e Pablo, de Otávio Muller, seu melhor amigo.



“É a história da minha vida, da minha família e de dois grandes amigos. A série fala do meu lugar no mundo. Descobri que quando falo das minhas origens estou validando um monte de existências. Como artista, entendo que a minha missão é virar as câmeras para o lugar de onde eu vim”, explica Paulo, que é responsável pela criação e texto da série.

A obra traz dois sonhadores, cheios de ideias mirabolantes com consequências para lá de desastrosas para os que estão ao seu redor – no caso, as crianças Paulo, de Yves Miguel, o irmão Neto, vivido por João Pedro Martins, e a mãe deles, Conceição, papel de Dira Paes.



Baseada em fatos reais, a produção de humor conta as aventuras e enrascadas que surgem da parceria dessa dupla de amigos, narradas sob a ótica do humorista na infância e adolescência.

“São 16 histórias, todas verdadeiras e passadas no período da minha infância e adolescência. Cada história começa e termina no próprio episódio. Meu pai e Pablo são dois sonhadores, dois azarados, dois empreendedores, duas crianças muito infantis e, acima de tudo, são dois esperançosos. Sempre pensam em criar algo novo. A cada episódio a gente vai ver uma de suas aventuras”, adianta o humorista.

Série “Pablo & Luisão”, da Globoplay | Foto: Divulgação

Episódios

O enredo de “Pablo & Luisão” rompe as fronteiras do Norte do país e revela a forma de pensar, falar e agir de uma família que sobrevive com a convicção de que precisa “matar um leão por dia”. Cada episódio gira em torno de alguma confusão capitaneada pela dupla de melhores amigos em uma remota Palmas, no Tocantins, dos anos 2000.



Tudo porque, todos os dias, Pablo e Luisão pensam em como tornar a vida melhor para eles e suas famílias. “Esta série é uma comédia dramática popular, porque, além do cômico, as histórias envolvem sentimento, emoção e afeto: a família e a amizade de Pablo e Luisão. As histórias da dupla são inesperadas, improváveis, surpreendentes e reais”, aponta Luis Felipe Sá, diretor artístico do projeto.

Antes mesmo de ir ao ar, as aventuras de Pablo e Luisão já faziam sucesso na internet. As histórias reuniram milhares de fãs, pois se tornaram um fenômeno quando Paulo Vieira começou a contar em uma rede social as excentricidades vividas pelo pai e seu melhor amigo, engajando uma legião de fãs assíduos e fervorosos por novas aventuras.

“Na pandemia, comecei a escrever com mais frequência. E fomos atingindo números cada vez maiores de comentários, impulsionamento, trends e tudo mais. Todos os dias eu escrevia na rede uma história de Pablo e Luisão e fomos criando uma comunidade gigante”, afirma Paulo.

