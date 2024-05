A- A+

Silvio Santos Bastidores do sequestro e frases de efeito: filme de Silvio Santos ganha novo trailer No novo trailer, é possível se aprofundar nas memórias do dono do SBT

O filme Silvio, que abordará a trajetória de Silvio Santos, dono do SBT e um dos comunicadores mais importantes do Brasil, ganhou mais um trailer.

Após 16 anos sem atuar, Rodrigo Faro volta as telonas para interpretar o apresentador. O filme tem estreia exclusiva nos cinemas marcada para o dia 5 de setembro e é dirigido por Marcelo Antunes.

"Quando eu era pequeno e visitava o SBT para participar de algum programa, eu me escondia na plateia, observando-o apresentar. Naqueles momentos, eu sonhava em estar no palco como ele, sendo um comunicador", disse Faro, que também recebeu a benção do próprio Silvio Santos para interpretá-lo.

No novo trailer, é possível se aprofundar nas memórias do dono do SBT.

O longa-metragem irá mostrar os dias do apresentador como vendedor ambulante, o início de seu trabalho na rádio, sua relação com Chico Anysio e Manuel de Nóbrega, além de também abordar sua relação com a família e seu sequestro.

O filme é uma produção da Moonshot Pictures, Maristela Filmes, FJ Produções, DIS Group e Paramount Pictures.

Além de Rodrigo Faro, Polliana Alexo, Paulo Gorgulho, Johnnas Oliva, Thamiris Mandú, Norival Rizzo, Duda Mamberti, Màrjorie Gerardi, Adriano Bolshi, Bruna Aiiso, Fernanda Viacava, Nicolas Trevijano, João Bourbonnais, Luciano Bortoluzzi, Bruna Tatar, Edmilson Cordeiro e Acauã Sol também estão no elenco.

