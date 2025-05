Saiba o que acontecia nos bastidores da novela "A viagem"; elenco relata "noites sem paz"

A- A+

“ A viagem” (1994), clássico de Ivani Ribeiro, volta à tela da TV Globo na próxima segunda-feira (12).

Sucesso no horário das 19h, a novela é uma das mais marcantes da emissora com uma abordagem sobre a vida após a morte segundo os princípios da doutrina espírita kardecista.

Com tal temática, a trama protagonizada por Antonio Fagundes e Christiane Torloni teve bastidores cheios de relatos curiosos e até episódios considerados inexplicáveis pelos próprios atores.

Acontecimentos nada rotineiros ocorriam durante as gravações da trama de temática espírita. Torloni mesmo contou em uma entrevista ao Conversa com Bial que, enquanto estava em casa, episódios como a queda de objetos e eletrônicos ligando sozinhos a deixavam intrigada.

“Quando a gente começou a gravar, eu estava morando provisoriamente num apartamento daqueles antigos (…) e, quando chegava de noite, a casa não ficava em paz. Estava morando sozinha, e o quarto 1 e o quarto 2 ficavam apitando. Caiam coisas na sala. Nunca fui uma pessoa impressionável. Na casa da minha avó, que era uma casa antiga, eu não tinha medo”, disse a artista.

Torloni, então, entrou em contato com Wolf Maia, diretor da novela, que pertence, segundo ela, a uma família espírita muito tradicional de Goiás.

“Falei: ‘Wolf, a gente pediu licença para fazer esse trabalho?’. Porque acredito nessas coisas. Quando a gente vai trabalhar com coisas reais, mesmo, você tem que fazer uma mentalização. (…) Falei: ‘Preciso fazer alguma coisa, estou tão cansada, chega na hora de dormir e a casa vira… as coisas caem e tal.’ Aquilo começou a me incomodar mais do que assustar.”

A solução encontrada, lembrou a atriz, foi a realização de um encontro de oração na casa. “Eu fiquei quietinha lá, eles oraram, me concentrei, e parou”, contou.

Na conversa, Torloni falou sobre o conteúdo das cartas que recebia durante a exibição de “A viagem”.

Devido ao grande alcance e sucesso que a novela conquistou, diversos telespectadores enviavam escritos para ela.

“A maioria eram psicografadas. Diziam: ‘Fica calma, tá tudo bem, esse trabalho precisa ser feito, vai confortar as pessoas, estão acalmando’”, contou. “Eu orava. Essa é a nossa ferramenta.”

De acordo com o site Memória Globo, a novela impactou tanto o público que o elenco também sentiu os efeitos da repercussão.

Laura Cardoso, por exemplo, interpretava uma personagem atormentada pelo espírito do vilão Alexandre (Guilherme Fontes).

Segundo ela, algumas crianças começaram a ter medo dela por causa das expressões de ódio da personagem.

