Hip Hop Batalha da Escadaria é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife Evento é realizado há 15 anos na esquina da Rua do Hospício com a Conde da Boa Vista

A Batalha da Escadaria, duelo de MC’s realizado há 15 anos, agora é Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. O reconhecimento veio por meio do Projeto de Lei 292/22, de autoria da vereadora Cida Pedrosa (PCdoB), que foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal na última segunda-feira (24).

Desde 2008, o evento fomenta a cultura Hip Hop em Pernambuco. Ele é promovido duas vezes por mês, sempre na primeira e terceira sexta-feira, na esquina da Rua do Hospício com a Conde da Boa Vista, no Centro do Recife.

Considerado o mais antigo em atividade do Norte e Nordeste, o movimento representa o estado de Pernambuco no circuito nacional de batalhas de MC’s há 11 anos. O título de patrimônio reconhece a relevância cultural do movimento Hip-Hop como um espaço de formação política e inclusão social.

Os MC’s se inscrevem meia hora antes do início da batalha, que conta com rimas feitas no estilo "freestyle" por participantes de Pernambuco e de outros estados. Cada participante tem 45 segundos para duelar. Ao final, um vencedor é escolhido pelo público.

